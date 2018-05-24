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Москва, 24.05.2018

США перебрасывают военную технику в Восточную Европу

«Expert Online» 2018

Как сообщает портал Defence News, ссылаясь на представителя американских вооруженных сил в Европе, США перебрасывают войска из Бельгии в Восточную Европу.

Отмечается, что переброска проходит в рамках операции Atlantic Resolve, в ходе которой отрабатывается перемещения войск по территории Европы на случай возможного военного конфликта на континенте.

Всего командование военного контингента США в Европе намерено перебросить в страны Прибалтики, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию около 3,3 тысяч человек личного состава и 650 единиц военной техники, среди которой 87 танков M-1 Abrams и 18 САУ M-109 Paladin.

Как уточняется, впервые для переброски техники США задействуют водный транспорт, который ранее в этих целях не применялся. Остальную часть войск перебросят по железной дороге и автотрассам.

С 3 по 15 июня эта же группировка войск примет участие в крупных военных учениях Sabre Strike. В учениях будет задействовано 18 тысяч военных из стран НАТО и  пройдут они в Польше и Прибалтике.

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