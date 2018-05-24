Тензодатчики веса: принцип и особенности устройства

Тензодатчик представляет собой электронный прибор, преобразующий физическую величину массы в электросигнал. Передающийся с данного прибора электросигнал в дальнейшем подвергается обработке вторичным преобразователем.
Таким образом, тензодатчик представляет собой электроприбор, с помощью которого измеряется уровень деформирования различных конструкций. Его функционирование базируется на установлении перемещения упругой детали с учетом угла поворота, а также линейного сдвига.
Направления использования тензодатчиков
Сфера использования тензодатчиков довольно широка. С их помощью измеряются нагрузка и усилия в силоизмерительном оборудовании, перемещение, давление, масса в весовом оборудовании, ускорение, к примеру, в акселерометрах, и крутящий момент. Направление использования определяется видом тензодатчика. Чаще всего эти приборы применяются в весах. При этом для каждого вида весов используется своя разновидность тензодатчиков. Все определяется конструктивными особенностями платформы, которая принимает груз. В некоторых случаях появляется необходимость в выполнении ремонта весов, в ходе которого возможна замена тензодатчика, прочих деталей или же всей конструкции. Если возникла необходимость тензодатчик купить, то лучше обратиться за помощью в фирму, имеющую богатый профессиональный опыт в области ремонтных работ с весовым оборудованием.
Тензодатчики являются основой всех электронных весов. Их применение позволило повысить функциональность весов, сделать их более точными и уменьшить их габариты. Электронная система обеспечивает возможность автоматического выполнения контроля за процессами измерения. Существуют следующие разновидности тензодатчиков:
- Цилиндрические. В них преобразование осуществляется в пропорциях к механическому деформированию. Такие приборы повсеместно устанавливаются на многотонных бункерных весах, в контрольно-измерительных испытаниях при ремонтных работах для старых и выпуске новых автомобилей.
- Консольные. Такие модели используются в механизмах для взвешивания объектов массой до семи тонн.
- Одноточечные. Принцип функционирования таких приборов базируется на одном датчике. Они применяются в платформенных весах для небольших грузов, фасовочном оборудовании.
- S-образные. Главный принцип функционирования этой модели состоит в трансформации механического сигнала (растяжение или сжатие) в электросигнал.
Она рассчитана на бункерные весы. Благодаря применению шарнирных подвесок обеспечивается уменьшение времени на монтаж и запуск.
В качестве другого типологического критерия служит оценка функционирования прибора в сложных условиях, касающихся окружающей среды:
- Оборудование из нержавейки для использования на химических предприятиях и предприятиях пищепрома, где оно постоянно подвергается воздействию агрессивных внешних факторов.
- Большие температуры. Для данных целей созданы высокотемпературные датчики.
- Тензодатчики для больших механических нагрузок, функционирование которых базируется на принципе растяжки.
Конструктивные особенности тензодатчиков
Тензорезисторные датчики представляют собой упругие детали, к которым прикреплены тензорезисторы. Их функционирование базируется на их деформировании под влиянием нагрузки. Уровень деформирования определяется по силе сопротивления. Механическая сила преобразуется в электронную характеристику для дальнейшего обрабатывания полученных результатов. Тензодатчики, используемые в весах, отличаются наибольшей уязвимостью. При продолжительном использовании и влиянии динамических нагрузок и внешних факторов тензодатчики нуждаются в регулярном прохождении техобслуживания. Диагностика данного оборудования обязательно производится перед монтажом и при авариях. В ходе общего оценивания технического состояния оборудования выполняются следующие действия:
- проверяются суммирующие платы;
- проверяются затяжки резьбовых соединений;
- посредством подключения к имитатору тензодатчика тестируется индикатор веса;
- проверяется наличие заземляющего контура;
- проверяется отсутствие или наличие механических и коррозийных дефектов тензодатчика либо всего оборудования;
- производится осмотр кабелей на предмет их герметичности и целостности.