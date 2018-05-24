Тензодатчики веса: принцип и особенности устройства

Тензодатчик представляет собой электронный прибор, преобразующий физическую величину массы в электросигнал. Передающийся с данного прибора электросигнал в дальнейшем подвергается обработке вторичным преобразователем.

Таким образом, тензодатчик представляет собой электроприбор, с помощью которого измеряется уровень деформирования различных конструкций. Его функционирование базируется на установлении перемещения упругой детали с учетом угла поворота, а также линейного сдвига.

Направления использования тензодатчиков

Сфера использования тензодатчиков довольно широка. С их помощью измеряются нагрузка и усилия в силоизмерительном оборудовании, перемещение, давление, масса в весовом оборудовании, ускорение, к примеру, в акселерометрах, и крутящий момент. Направление использования определяется видом тензодатчика. Чаще всего эти приборы применяются в весах. При этом для каждого вида весов используется своя разновидность тензодатчиков. Все определяется конструктивными особенностями платформы, которая принимает груз. В некоторых случаях появляется необходимость в выполнении ремонта весов, в ходе которого возможна замена тензодатчика, прочих деталей или же всей конструкции. Если возникла необходимость тензодатчик купить, то лучше обратиться за помощью в фирму, имеющую богатый профессиональный опыт в области ремонтных работ с весовым оборудованием.

Тензодатчики являются основой всех электронных весов. Их применение позволило повысить функциональность весов, сделать их более точными и уменьшить их габариты. Электронная система обеспечивает возможность автоматического выполнения контроля за процессами измерения. Существуют следующие разновидности тензодатчиков:

Цилиндрические. В них преобразование осуществляется в пропорциях к механическому деформированию. Такие приборы повсеместно устанавливаются на многотонных бункерных весах, в контрольно-измерительных испытаниях при ремонтных работах для старых и выпуске новых автомобилей.

Консольные. Такие модели используются в механизмах для взвешивания объектов массой до семи тонн.

Одноточечные. Принцип функционирования таких приборов базируется на одном датчике. Они применяются в платформенных весах для небольших грузов, фасовочном оборудовании.

S-образные. Главный принцип функционирования этой модели состоит в трансформации механического сигнала (растяжение или сжатие) в электросигнал.

Она рассчитана на бункерные весы. Благодаря применению шарнирных подвесок обеспечивается уменьшение времени на монтаж и запуск.

В качестве другого типологического критерия служит оценка функционирования прибора в сложных условиях, касающихся окружающей среды:

Оборудование из нержавейки для использования на химических предприятиях и предприятиях пищепрома, где оно постоянно подвергается воздействию агрессивных внешних факторов.

Большие температуры. Для данных целей созданы высокотемпературные датчики.

Тензодатчики для больших механических нагрузок, функционирование которых базируется на принципе растяжки.

Конструктивные особенности тензодатчиков

Тензорезисторные датчики представляют собой упругие детали, к которым прикреплены тензорезисторы. Их функционирование базируется на их деформировании под влиянием нагрузки. Уровень деформирования определяется по силе сопротивления. Механическая сила преобразуется в электронную характеристику для дальнейшего обрабатывания полученных результатов. Тензодатчики, используемые в весах, отличаются наибольшей уязвимостью. При продолжительном использовании и влиянии динамических нагрузок и внешних факторов тензодатчики нуждаются в регулярном прохождении техобслуживания. Диагностика данного оборудования обязательно производится перед монтажом и при авариях. В ходе общего оценивания технического состояния оборудования выполняются следующие действия: