Члены совета директоров «Русала» подали в отставку‍

Генеральный директор «Русала» Александра Бурико 23 мая ушла в отставку, сообщает компания. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Евгений Никитин.

Также заявления об отставке подали топ-менеджеры Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Решение вступит в силу с 28 июня текущего года.

Уточняется, что в указанную дату должно было состоятся переизбрание высшего руководства «Русала» на ежегодном собрании акционеров, однако, топ- менеджеры не выдвинули свои кандидатуры на занимаемые посты.

Напомним, США ввели новый пакет санкций против российских бизнесменов и их компаний в начале апреля. В санкционный список попал, в частности Олег Дерипаска и его«Русал», ГАЗ, En+ Group и «Базовый элемент».

Введение санкций означает для компаний заморозку активов в США, а также запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.

Из-за данных запретов у многих компаний и банков, в том числе, которых не коснулись санкции, началось обвальное падение котировок ценных бумаг.

«Русал» за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации. США позднее сообщили, что санкции с «Русала» могут быть сняты в случае отказа руководителя Олега Дерипаски от контроля над компанией.