Трамп неожиданно отменил встречу с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп неожиданно отменил ранее запланированную на 12 июня в Сингапуре встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Соответствующее письмо Трампа, адресованное Ыну, опубликовала пресс-служба президента США.

В письме говорится, что отменить саммит встречу с Ким Чен Ыном Трамп был вынужден «из-за откровенно враждебных высказываний» со стороны лидера КНДР.

При этом глава Белого Дома подчеркнул, что всё-таки надеется встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Трамп также призвал северокорейского лидера писать или звонить ему. Кроме того, он отметил что КНДР потеряла «великую возможность» достичь процветания.