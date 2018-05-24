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Москва, 24.05.2018

Трамп неожиданно отменил встречу с Ким Чен Ыном

«Expert Online» 2018

Американский лидер Дональд Трамп неожиданно отменил ранее запланированную на 12 июня в Сингапуре встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Соответствующее письмо Трампа, адресованное Ыну, опубликовала пресс-служба президента США.

В письме говорится, что отменить саммит встречу с Ким Чен Ыном Трамп был вынужден «из-за откровенно враждебных высказываний» со стороны лидера КНДР.

При этом глава Белого Дома подчеркнул, что всё-таки надеется встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Трамп также призвал северокорейского лидера писать или звонить ему. Кроме того, он отметил что КНДР потеряла «великую возможность» достичь процветания.

 

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