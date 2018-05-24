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Москва, 24.05.2018

Небывалый рост запасов нефти в США удивил специалистов

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть в четверг, 24 мая продолжают идти вниз. Инвесторов волнуют сообщения Минэнерго США о том, что запасы в стране за прошлую неделю значительно выросли. В свою очередь, аналитики прогнозировали снижение данного показателя, передает Прайм.

По состоянию на 8.44 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,48%, достигнув $79,42 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI потеряла 0,4%, достигнув $ 71,55 за баррель.

Минэнерго США передает, что запасы «черного золота» в стране подскочили на 5,8 миллиона баррелей, до 438,1 миллиона баррелей. При этом эксперты прогнозировали снижение запасов на 1,57 миллиона баррелей. Также за неделю возросла на на 2 тысячи баррелей в сутки добыча нефти, достигнув показателя 10,725 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщил управляющий сотрудник Tyche Capital Advisors Тарика Захира, рост в данный период времени обычно не наблюдается.

«Вместе с выходным в честь Дня поминовения и перед летним сезоном автопоездок мы ожидали снижения показателя», - сказал Захира, который добавил, что «получить рост, еще и настолько крупный, было удивительно».

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