Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 24.05.2018

В Белом доме объяснили причину отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

«Expert Online» 2018

В Вашингтоне объяснили причину отказа президента США Дональда Трампа от встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Как рассказал представитель Белого дома, последней каплей стала реакция Пхеньяна на слова вице-президента США Майка Пенса о КНДР, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что американские власти возмутило последнее заявление замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи, которая назвала «глупыми» слова Пенса о КНДР, допустившего реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп неожиданно отменил ранее запланированную на 12 июня в Сингапуре встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее письмо главы Белого Дома, адресованное Ыну, опубликовала пресс-служба президента США.

В письме говорится, что отменить встречу Трамп был вынужден «из-за откровенно враждебных высказываний» со стороны лидера КНДР.

На отмену встречи лидеров США и Северной Кореи моментально отреагировал курс доллар, который стал падать к основным мировым валютам. Падают также американские акции.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курсу доллара позволят обвалиться
      Курсу доллара позволят обвалиться
    2. Курс доллара: все начинают нервничать
      Курс доллара: все начинают нервничать
    3. Курс доллара: эйфория подходит к концу
      Курс доллара: эйфория подходит к концу