В Белом доме объяснили причину отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

В Вашингтоне объяснили причину отказа президента США Дональда Трампа от встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Как рассказал представитель Белого дома, последней каплей стала реакция Пхеньяна на слова вице-президента США Майка Пенса о КНДР, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что американские власти возмутило последнее заявление замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи, которая назвала «глупыми» слова Пенса о КНДР, допустившего реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп неожиданно отменил ранее запланированную на 12 июня в Сингапуре встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее письмо главы Белого Дома, адресованное Ыну, опубликовала пресс-служба президента США.

В письме говорится, что отменить встречу Трамп был вынужден «из-за откровенно враждебных высказываний» со стороны лидера КНДР.

На отмену встречи лидеров США и Северной Кореи моментально отреагировал курс доллар, который стал падать к основным мировым валютам. Падают также американские акции.