В ДНР заявили о ликвидации группы украинских диверсантов

В оперативном командовании Донецкой народной республики (ДНР) заявили об уничтожении группы из пяти украинских диверсантов.

Согласно оперативной информации, диверсанты были ликвидированы накануне вечером к западу от Донецка, передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что группа диверсантов, которая проникла на территорию ДНР из Украины, планировала совершить кровавую провокацию против мирного населения.

При этом подчёркивается, что диверсанты выдвигались с позиций ВСУ севернее Марьинки в направлении Петровского района Донецка. Однако группа была своевременно замечена и уничтожена. Другие подробности пока не сообщаются.