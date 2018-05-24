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Москва, 24.05.2018

В КНДР демонтирован ядерный полигон

«Expert Online» 2018

В Северной Корее завершён демонтаж ядерного полигона, расположенного на северо-востоке страны в городе Пхунгери.

Военные Минобороны КНДР взорвали три испытательные шахты на полигоне. Кроме того, были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты, передаёт Associated Press.

По данным агентства, всё это произошло в присутствии местных и иностранных журналистов.

Ранее сообщалось, что КНДР угрожает отменить встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Напомним, саммит, запланированный на 12 июня, оказался под угрозой срыва из-за недовольства Пхеньяна, которое вызвало требование Вашингтона ядерного разоружения Северной Кореи по «ливийскому сценарию».

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