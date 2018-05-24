В МЧС предупредили о предстоящих заморозках в Подмосковье

Ночью 26 мая в Московской области ожидаются заморозки.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в региональном Управлении МЧС РФ, согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу местами в Подмосковье ожидаются заморозки до 2-х градусов ниже нуля.

В свою очередь начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин призвал дачников не драматизировать ситуацию, пояснив, что заморозки возможны далеко не везде. Кроме того, по его словам, температурные колебания не нанесут вреда посадкам.

«Понижение температуры – явление кратковременное и ожидается только ночью», – резюмировал синоптик.