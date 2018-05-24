В Минздраве предложили поднять возраст совершеннолетия

Татьяна Яковлева – заместитель главы Минздрава – считает, что совершеннолетие в России должно наступать в 21 год.

По словам чиновника, до этого же возраста должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но до 21 года в России сделать, как, например, в США и в Европе – было бы нормально.

«До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 – очень большая разница», – заявила Яковлева в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), добавив, что до достижения совершеннолетия человек должен проходить осмотр в детской поликлинике у педиатра.

Ранее сообщалось, что Вероника Скворцова – глава Минздрава – рассказала, что в перспективе детством в России будет считаться возраст до 30 лет.

При этом она напомнила, что детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы – 16 лет, сейчас во всем мире – 21 год.

«В перспективе это будет не менее 25-30 лет», – убеждена Скворцова.