Выбор строительных смесей для печей и каминов

Чтобы создать единый монолит из кирпича или природного камня, для строительства каминов и печей применяют среднепластичные материалы, обладающие жароустойчивыми качествами и становящиеся высокопрочными после того, как застынут.

Кладочные растворы делают своими руками или применяют готовые смеси. Используемые в этих целях смеси для печей и каминов должны удовлетворять ряду требований, главные из которых состоят в отсутствии вредных выделений и отталкивающих запахов при нагревании стенок каминов и печей. Растворы должны отвечать нормативам гигиены и санитарии, по этой причине смеси или отдельные ингредиенты для их изготовления необходимо приобретать в надежных магазинах стройматериалов.

Разновидности кладочных составов

Для приготовления растворов из готовых смесей не требуется много времени. Они включают в себя все требуемые составляющие, так что их нужно просто залить количеством воды, приведенным на упаковке, и размешать насадкой, зафиксированной в патроне электродрели, или миксером, используемым в строительстве. При самостоятельном замешивании раствора для кладки ингредиенты покупают отдельно и перемешивают в определенных соотношениях. Однако соблюдение точных пропорций при замешивании раствора по различным причинам не во всех случаях оказывается возможным, к тому же не все требуемые добавки имеются в продаже. По этой причине желательно покупать готовые кладочные смеси. Данный вариант имеет единственный изъян, который состоит в дороговизне.

Сухие кладочные составы содержат пластифицирующие и вяжущие вещества, наполнители, всевозможные добавки. Существуют следующие разновидности кладочных растворов:

из цемента и извести, из цемента и песка, из цемента и глины – рассчитаны на создание дымовых труб и проведение отделочных работ;

из песка и глины, из шамотной глины – рассчитаны на создание каминов или печей, а также на обустройство футеровки топочных камер;

из цемента – предназначаются для возведения фундаментов и создания верха дымоходов, располагающегося выше уровня крыши.

Смеси, применяемые при облицовке печей, могут включать в себя гипс. Слой из жароустойчивого состава формирует обволакивающее основание для камня или кирпича. Он должен наноситься правильно, чтобы при заполнении швов не оставалось пустот, и образовывался плотный барьер, препятствующий проникновению продуктов горения и выделяющихся газов в помещение и не дающий воздуху бесконтрольно поступать в печь, ухудшая тягу.

Ввиду присутствия в составе специальных добавок и пластифицирующих веществ его застывание после укладки кирпичей происходит не моментально. Это обстоятельство создает условия для формирования цельных швов, которые не растрескиваются, если слой нанесенного материала не является чересчур толстым.

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Топить печь немедленно по окончании работ, независимо от типа используемой смеси, нежелательно. Нужно выждать как минимум три дня. Облицовывать стены можно только после использования топки в течение месяца.

Использование покупных составов

Главное достоинство готовых кладочных смесей состоит в простоте замеса раствора. Для этих целей нужны емкость требуемого объема и электрическая дрель с насадкой либо миксер. Замешивание раствора вручную требует приложения немалых физических усилий, и для того, чтобы облегчить решение данной задачи, в него зачастую включают большее количество воды, чем требуется. Из-за этого качество готового раствора ухудшается.

Замес кладочной смеси необходимо производить по частям, чтобы она не застыла, поскольку повторное замешивание не допустимо. Объем приготавливаемого раствора определяют, исходя из выполнения работы в течение часа. Объем воды, необходимый для замешивания сухого состава, изготовитель указывает на упаковке. Однако надо учитывать, что этот объем должен корректироваться в соответствии с температурой воздуха. В дождливую погоду требуется меньшее количество воды, а в жару, – напротив, немного большее.

Чтобы приготовить раствор, надо засыпать порошок в теплую воду и размешать его, пока все комочки не растворятся полностью. Консистенция раствора должна быть подобной консистенции густой сметаны. Его выдерживают в течение часа, а затем перешивают повторно. Поскольку сухие кладочные смеси имеют водоудерживающие свойства, необходимость в смачивании кирпичей перед началом работ отпадает. Это позволяет сэкономить время и значительно уменьшает продолжительность периода, требуемого для просушивания кладки. Жароустойчивые составы нужно использовать при температуре воздуха не более плюс тридцати пяти градусов и не менее плюс десяти градусов. Слой наносимого раствора должен иметь толщину десять-двенадцать миллиметров. Жароустойчивые кладочные материалы изготавливают из шамотной глины.