Крадущийся рост, затаившийся подъем

В апреле 2018 года темпы роста ВВП РФ повысились до 1,7% в годовом сопоставлении, сообщает официальная статистика. Машиностроение выросло на 9,5%. А вот строительство, мягко говоря, «не демонстрирует выраженной тенденции к росту». И в целом рост ниже темпов годового базового прогноза - 2,1%, в исполнение которого пока не верит никто, включая его авторов. Но 23 мая Дмитрий Медведев подписал поручения Минэкономразвития и Минфину по реализации, в ближайшие месяцы, майского указа президента, после начала исполнения которого, по идее, и должен начаться ускоряющийся экономический рост.

Экономика растет быстрее, но как-будто чего-то ждет

По данным Минэкономразвития, которые оно опубликовало в докладе «Картина деловой активности», в апреле 2018 года темпы роста ВВП РФ повысились до 1,7% в годовом сопоставлении. Параллельно министерство уточнило показатели за первые три месяца года: темпы повышения ВВП РФ составили по 1,4% в феврале и в январе и 1,1% — в марте. В целом за первые четыре месяца года показатель вырос на 1,3%. И вот теперь рост укорился, однако многого от темпов роста пока не ждет никто.

Март, как выясняется, подпортил картину роста холодами, загнавшими строителей в бытовки. Потом потеплело, и работа на стройках закипела вновь. Но все же, как-то не очень бурно. «Динамика номинальных объемов строительных работ (с очисткой от сезонности) и физические объемы производства стройматериалов в последние месяцы не демонстрируют выраженной тенденции к росту, что дает основания говорить о продолжающейся стагнации в строительном секторе в текущем году», — с грустью констатирует в своем докладе экономическое ведомство.

И все же, добавляет директор центра экономических исследований университета Синергия Андрей Коптелов, ускорение роста ВВП РФ в апреле 2018 года до 1,7% произошло за счет положительной динамики целого ряда российских отраслей. В апреле произошло ускорение роста добычи полезных ископаемых до 1,7% после 1,4% в марте, что вызвано позитивной динамикой цен в нефтегазовом комплексе. Положительный вклад в рост ВВП в апреле также внесли добыча металлических руд, легкая промышленность и деревообработка, а также химический комплекс.

При этом добыча газа в марте–апреле выросла более чем на 20 % относительно прошлого года, что вызвано необходимостью заполнения газовых хранилищ после зимы. Дополнительными драйверами роста стало машиностроение, показавшее рост на 9,5%, пищевая промышленность и добыча угля. Сектор услуг внес положительный вклад в динамику ВВП, как и в предыдущие месяцы. Негативная динамика наблюдается в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, добыче прочих полезных ископаемых и водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов. В целом, судя по показателям, заключает Андрей Коптелов, можно сказать, что санкции, введенные в апреле против нескольких российских компаний, не оказали серьёзного негативного влияния на динамику российского ВВП.

Но выраженной тенденции на дальнейший рост не наблюдает даже МЭР, возражает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Каждое ведомство рассчитывает данный показатель по-своему, например, подсчеты Банка России отражают замедление темпов роста экономики страны. Произойти это должно как за счет высокой базы прошлого года, так и за счет введения США санкций против государственных компаний.

Не стоит также, добавляет аналитик, забывать и о массовом исходе иностранных инвесторов, напуганных возможностью новых санкций в отношении Москвы. Ситуацию не спасают и рекордно высокие цены на нефть, которые впервые с 2014 года поднялись выше 80 долларов за баррель: рост на сырьевом рынке никак не отразился на курсе рубля, а российские фонды потеряли за последний месяц порядка 366 млн долларов.

Вполне возможно, полагает Михаил Мащенко, что Чемпионат мира по футболу будет способен положительно повлиять на ВВП: по приблизительным подсчетам иностранные болельщики могут потратить в стране порядка 140 млрд рублей. Однако на долгосрочной дистанции действующие и потенциальные санкции в отношении России будут оказывать давление на экономику, чей рост может не превысить 1% в 2018 году, полагает он.

Скорее всего, это слишком пессимистично, но и взлета пока не наблюдается. Еще в статусе и. о. министра экономического развития Максим Орешкин пообещал понизить прогноз роста ВВП на 2018 год. Сейчас в базовой версии прогноза рост ожидается на уровне 2,1% и, как заявлял Орешкин: «Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен», цитировал и.о. министра «Интерфакс».

Накануне, 23 мая, появилось сообщение об ухудшении прогноза по росту ВВП России в 2018 году Всемирным Банком. Его ожидания и раньше были ниже ожиданий Минэко, теперь они опустились еще на 0,2 п.п., до 1,5% в год, как следует из очередного доклада организации о ситуации в российской экономике. ВБ объясняет свои расчеты замедлением темпов роста еще во втором полугодии 2017 года и более низким, чем ожидалось, ростом в I квартале 2018 года, на который наложился «недавний раунд санкций».

А вот МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018 году, несмотря на усиление антироссийских санкций, о чем заявил глава миссии МВФ по России Эрнесто Рамирес Риго заявил 23 мая на пресс-конференции в ТАСС. Однако этот прогноз совпадал с прежним прогнозом Всемирного банка и изначально недотягивал до нашего базового, и теперь остался на уровне 1,7%.

Дмитрий Медведев взялся за рост

Все эти доли процента существенны с точки зрения направления динамики событий в экономике. Очевидно, что события развиваютя пока не в ту сторону, куда их стремятся направить власти страны. При этом большинство объективных факторов благоприятны, а санкции таковы, что МВФ решил игнорировать их эффект.

Однако не нужно зыбывать, что исполнение мер по прорывному развитию экономки и социальной сферы, предписанных указом президента от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», еще не началось. 23 мая премьер-министр Дмитрий Медведев расписал своим подчиненным поручения по его выполнению.

«Минэкономразвития России совместно с Минфином России подготовить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и представить в правительство РФ проекты Основных направлений деятельности правительства РФ на период до 2024 года и прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, обеспечивающих достижение национальных целей развития РФ на период до 2024 года, определённых пунктом 1 указа», — цитирует «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы правительства.

Ранее он пообещал разработать вытекающие из указа национальные проекты, общим числом 12, в предельно сжатые сроки, не дожидаясь установленной даты 1 октября. Как заявлял премьер, в наибольшей готовности проекты в сферах поддержке малого и среднего предпринимательства, а также по международной кооперации и экспорту. Своими поручениями от 23 мая он дал указание разработать соответствующие национальные проекты (программы) и планы мероприятий по их реализации до 15 августа и 1 октября 2018 года соответственно.

Достаточно хорошо известна ситуация с поиском на проекты средств: 25 трлн - их общий объем, не обеспечено ранее запланированными источниками 8 трлн, так как они добавляются исходя из новых задач, поставленных президентским указом. Причем это «минимальный необходимый уровень», заявлял премьер-министр на совещании 10 мая. В начале недели Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития найти источники финансирования национальных проектов, предусмотренных майским указом президента, до 6 июля.