АСВ готовит реформу по реализации имущества банков-банкротов

Агентство по страхованию вкладов, которое, по мнению многих экспертов, помогло стране гладко пройти кризисы 2008 и 2014 годов в банковской сфере отчиталось о проделанной работе. В рамках Петербургского международного экономического форума прошла дискуссия на тему «Вторая жизнь активов банка. Новые возможности для инвестирования".

В обсуждении приняли участие гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев, зампредседателя Центробанка Василий Поздышев, замглавы японской Корпорации по страхованию депозитов Такамса Хисада, глава Quaestio Capital Паоло Петриньяни.

Подвели итоги: за 14 лет работы АСВ в качестве конкурсного управляющего в банках-банкротах были проведены 674 процедуры, 304 из них завершены. В среднем ежемесячно проводится более 100 торгов по продаже активов, АСВ за это время пополняет копилку примерно на 650 млн. рублей.

По мнению аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, АСВ стало ключевым участником санации российской банковской системы. «Его главная роль заключалась в поддержании социальной стабильности во время массового отзыва лицензий у обанкротившихся кредитных организаций, - говорит эксперт. - В этом смысле АСВ справилось со своей ролью на 100%. Нигде в России не наблюдалось массового недовольства рядовых вкладчиков банков. Все граждане смогли получить свои средства. В целом, для населения процесс ликвидации банков - банкротов прошёл безболезненно. Теперь, следует ждать положительного эффекта для российской экономики. Оставшиеся банки должны стать намного эффективнее, а вместе с ними и вся кредитная система».

Поскольку ЦБ продолжает курс на очистку банковского сектора, АСВ также приходится адаптироваться. Агентство предлагает регулятору дать ему возможность однозначно становиться временной администрацией на время продажи активов ликвидируемых банков. Тем более, что все участники дискуссии на ПМЭФ согласились – появление АСВ повысило доверие россиян к банкам. И если кредитная организация ликвидируется – лучшего управляющего, который разрешит, как возместить кредиторам их потери не найти.