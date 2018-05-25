Дерипаска покинул совет директоров «Русала»

Как сообщает компания «Русал» на своем сайте, ее основной владелец Олег Дерипаска покинул совет директоров.

В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США.

Ранее, 18 мая, Дерипаска покинул совет директоров компании En+ Group. Его отставка связана с «планом Баркера», которая подразумевает снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.

Вчера 23 мая в отставку ушла генеральный директор «Русала» Александра Бурико. На ее место временно Евгения Никитина.

Помимо этого заявления на увольнение подал ряд топ-менеджеров компании неисполнительные директора Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина и исполнительные директора Зигфрид Вольф и Владислав Соловьев.