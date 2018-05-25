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Москва, 25.05.2018

Греф призвал снижать налоговую нагрузку в России

«Expert Online» 2018

Герман Греф – глава Сбербанка – считает, что наша страна уже не может похвастаться конкурентоспособной налоговой нагрузкой, поэтому её нужно снижать.

Об этом руководитель Сбербанка рассказал журналистам на ПМЭФ-2018. По его словам, особенно актуально снижение было бы для целого ряда отраслей – для так называемой «новой экономики», малого бизнеса и для отрасли переработки сырья, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, в РФ достаточно неплохая налоговая система, и она была конкурентоспособной какое-то количество лет назад.

«Но сейчас страны идут по пути снижения налогов. Сегодня я, честно говоря, с тревогой услышал о том, что планируется еще на шаг повышение, или, скажем, продолжение налогового маневра для нефтепереработки, а нефтепереработка - это первый шаг к созданию нефтехимической промышленности. И, конечно, совсем не хотелось бы видеть повышение налогов такого рода», – резюмировал Греф.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин рассказал, что в настоящее время власти страны готовят некоторые изменения в налоговый режим.

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