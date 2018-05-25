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Москва, 25.05.2018

Греф рассказал, от чего зависит будущее российской экономики

«Expert Online» 2018

Герман Греф – глава Сбербанка – рассказал, от чего будет зависеть будущее экономики РФ.

По его мнению – от скорости цифровизации российских компаний. При этом он признаёт, что это очень непростая задача.

Об этом Греф заявил во время делового завтрака Сбербанка, который состоялся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт РИА Новости.

Руководитель Сбербанка считает, что крупные российские предприятия промышленности, финансового рынка, медицины не выживут без переориентирования на цифровые технологии и новые модели бизнеса. Кроме того, он уверен, что без цифровизации Россия окажется на обочине технологического уклада.

Искусственный интеллект, по его мнению, войдёт во все сферы жизни человека и возьмет на себя большинство функций.  В частности, в Сбербанке он пообещал через 5 лет отдать искусственному интеллекту 80% функций.

Между тем он подчеркнул, что электронно-цифровая модернизация предприятий приведёт к ликвидации многих профессий, а также к массовым увольнениям.

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