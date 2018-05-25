В Брюсселе не торопятся комментировать события, происходящие на Апеннинах, но всем очевидно, что это самый худший для Евросоюза сценарий. Пять звезд и Лигу, которые создали правящую коалицию, объединяет немногое. В том числе и крайне негативное отношение к ЕС. Правда, они поспешили успокоить еврочиновников, объявив, что Италия выходить из Евросоюза не собирается. Между тем, для Брюсселя, пожалуй, было бы лучше, если бы она ушла и не подтачивала объединенную Европу изнутри. Конечно, делать прогнозы – занятие неблагодарное, но многие считают, что теперь Италия для Евросоюза даже хуже брексита.

Для начала Пять звезд и Лига разработали совместную программу, объединившую крайне правые и крайне левые взгляды, что делает ее кошмаром для любого чиновника. Они, к примеру, ухитрились объединить требования высоких расходов левых (Пяти звезд) и снижение налогов правых (Лига). При этом лидеры партий: Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини как будто забыли о гигантском долге Италии, составляющем 130% от ВВП, и принятые Брюсселем правила по фискальной консолидации.

Новое правительство Италии будет требовать, чтобы Еврокомиссия реформировала рынки товаров, услуг, капитала и труда. Популисты хотят, чтобы Брюссель кардинальным образом пересмотрел миграционную политику Евросоюза. Они не согласны с банковской реформой, которая, по их мнению, сделает жизнь простых итальянцев и малого бизнеса на полуострове еще хуже.

Если Риму не удастся добиться своего, он не сможет, как Лондон, уйти и хлопнуть дверью. Но это как раз и делает угрозу со стороны итальянских популистов для европейского проекта еще более сильной. Италия входит в еврозону, она куда глубже и сильнее Британии «срослась» с Евросоюзом. Она останется в объединенной Европе и будет эффективно подтачивать ее изнутри.

В отличие от Греции Италия слишком велика, чтобы ее игнорировать или попытаться заставить что-то сделать. К этому следует добавить великое множество нерешенных экономических и финансовых проблем. Кроме громадного долга, достаточно назвать самые крупные и заметные: низкий уровень жизни, высокая безработица, слабая банковская система… Если в Италии начнется новый кризис, то он быстро перерастет в общеевропейский.

Перечислять неприятности, которые правительство Конти способно причинить Брюсселю, можно долго. Еврокомиссия попыталась сохранить хорошую мину при плохой игре и уже напомнила Риму о необходимости соблюдать главное бюджетное правило ЕС – дефицит бюджета не должен превышать 3% от ВВП.

Впрочем, в ведомстве Жана-Клода Юнкера еще надеются на лучшее. Брюссель может отделать большим испугом, если правящая коалиция развалится под грузом противоречий и разногласий между ее главными участниками. Это, конечно, возможно. С другой стороны, еще, пожалуй, никогда не удавалось договориться таким непохожим и даже противоположным партиям, как Лига и Пять звезд. Они сумели найти компромиссы и создать коалицию и ничто, по крайней мере, теоретически может не помешать им делать это и дальше на пользу простым итальянцам, как надеются они сами; и Москве, как утверждают в Вашингтоне, и во вред Брюсселю, которому следует готовиться к тяжелым временам и тяжелым междоусобным сражениям внутри Союза.

Конечно, не стоит преуменьшать и жесткость и силу брюссельской бюрократии, которой уже много десятилетий в целом удавалось добиться своего несмотря на сопротивление со всех сторон. Европейцы не хотели единую валюту, но благодаря Брюсселю ее получили. Последовательные фазы политической интеграции встречали сильнейшее сопротивление, их даже время от времени отвергали на референдумах, но они, тем не менее, все равно были приняты. Так что списывать европейских чиновников тоже не стоит.

Не стоит сбрасывать со счетов и возможность того, что, придя к власти, правые и левые популисты станут умеренными. По крайней мере, таких примеров немало. Испытание властью выдерживают не все.

Как будут развиваться события дальше, покажет время. Ждать, кстати, недолго. На июньском саммите, на котором Италию уже будут, наверное, представлять новые лидеры, кроме обязательного последнее время брексита, будет обсуждаться дальнейшее углубление общеевропейской интеграции. Позиция, какую займет Рим на этих дебатах, покажет, что следует ждать от Италии.