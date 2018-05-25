Как найти подходящую вакансию

Среди тысяч вакансий, которые попадаются по запросу, очень сложно отыскать ту, что требуется. И если вы находились в поисках той самой работы мечты длительное время, то, когда вам отказали, становится вдвойне неприятно.

Получается, что совпадение обозначенных требований, опыта для работодателя не имеет значения?

Как подобрать «свою» вакансию?

Внушительный опыт – не гарантированный успех во время поиска вакансий. Как не странно, но если опыт внушителен и больше описанного в требованиях к соискателю, то вы можете получить отказ. Ситуация такова, что опытный специалист ищет новые цели, и если он находится на одной должности уже долгое время, без карьерного роста, то это ему может наскучить. Именно поэтому в вопросе опыта следует полностью соответствовать требованиям работодателя. Очень часто случается так, что требуется работник, у которого стаж в 4 года. Откликается человек с 10-летним опытом. Несомненно, он справится с поставленной задачей, однако работать над ней ему будет не в радость – все это отрицательно повлияет на коллектив. Учитывая это, работодатель очень часто отказывает работникам с внушительным опытом.

Небольшие и крупные компании

Стремление работника развиваться и расти в своей области – очевидно. Рынок труда придерживается другой позиции. Работодатель не желает принимать во влиятельную компанию работника из небольшой организации. Это объясняется тем, что специфика должностей сильно разнится. И в этом случае, возможно, вы получите отказ.

Иностранная и отечественная компании

Огромное значения для соискателя играет то, в какой организации трудился кандидат. Деловая культура, этика – в разных странах отличаются. Вот почему получить работу в престижной иностранной компании без соответствующего опыта невозможно.

Чтобы работать в иностранной организации недостаточно просто знания требующегося языка. Так стараются брать работников со студенческой скамьи, прошедших стажировку. Если вы решили сменить работу и попробовать себя за рубежом, то придется быть готовым к отказам.

Функциональность как лучший показатель профпригодности

Лучший способ понять, подходит ли вам данная профессия – это ответить себе, сможете ли вы выполнить ту работу, которая требуется работодателю. В каждой вакансии перечисляются необходимые требования – можете ли вы им соответствовать? Если у вас мало опыта и знаний, то вероятность, что на вас обратят внимание, крайне ничтожна.

Сейчас на то, чтобы отыскать подходящую должность уходит до 4 месяцев. Но если вы поставили перед собой цель, то обязательно ее добьетесь.