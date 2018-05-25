Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 27.05.2018

Как найти подходящую вакансию

«Expert Online» 2018

Среди тысяч вакансий, которые попадаются по запросу, очень сложно отыскать ту, что требуется. И если вы находились в поисках той самой работы мечты длительное время, то, когда вам отказали, становится вдвойне неприятно.

Получается, что совпадение обозначенных требований, опыта для работодателя не имеет значения?

Как подобрать «свою» вакансию?

Внушительный опыт – не гарантированный успех во время поиска вакансий. Как не странно, но если опыт внушителен и больше описанного в требованиях к соискателю, то вы можете получить отказ. Ситуация такова, что опытный специалист ищет новые цели, и если он находится на одной должности уже долгое время, без карьерного роста, то это ему может наскучить. Именно поэтому в вопросе опыта следует полностью соответствовать требованиям работодателя. Очень часто случается так, что требуется работник, у которого стаж в 4 года. Откликается человек с 10-летним опытом. Несомненно, он справится с поставленной задачей, однако работать над ней ему будет не в радость – все это отрицательно повлияет на коллектив. Учитывая это, работодатель очень часто отказывает работникам с внушительным опытом.

Небольшие и крупные компании

Стремление работника развиваться и расти в своей области – очевидно. Рынок труда придерживается другой позиции. Работодатель не желает принимать во влиятельную компанию работника из небольшой организации. Это объясняется тем, что специфика должностей сильно разнится. И в этом случае, возможно, вы получите отказ.

Иностранная и отечественная компании

Огромное значения для соискателя играет то, в какой организации трудился кандидат. Деловая культура, этика – в разных странах отличаются. Вот почему получить работу в престижной иностранной компании без соответствующего опыта невозможно.

Чтобы работать в иностранной организации недостаточно просто знания требующегося языка. Так стараются брать работников со студенческой скамьи, прошедших стажировку. Если вы решили сменить работу и попробовать себя за рубежом, то придется быть готовым к отказам.

Функциональность как лучший показатель профпригодности

Лучший способ понять, подходит ли вам данная профессия – это ответить себе, сможете ли вы выполнить ту работу, которая требуется работодателю. В каждой вакансии перечисляются необходимые требования – можете ли вы им соответствовать? Если у вас мало опыта и знаний, то вероятность, что на вас обратят внимание, крайне ничтожна.

Сейчас на то, чтобы отыскать подходящую должность уходит до 4 месяцев. Но если вы поставили перед собой цель, то обязательно ее добьетесь.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: эйфория подходит к концу
      Курс доллара: эйфория подходит к концу
    2. Курсу доллара позволят обвалиться
      Курсу доллара позволят обвалиться
    3. Гонка за благосклонностью Белого дома
      Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что его страна хочет быть «неформальным посредником», который разъяснит членам ЕС и белодомовским чиновникам позиции сторон по JCPOA.