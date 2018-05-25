Клининговая компания: кому доверить профессиональную уборку

В настоящее время все больше людей вместо использования труда уборщиц поручает решение проблем поддержания чистоты профессионалам в сфере клининга.

Доверить уборку тем, кто специализируется на выполнении таких работ, гораздо разумнее, чем держать в штате несколько уборщиц, не использующих никаких специальных средств, за исключением ведра и швабры.

Востребованность услуги клининга постоянно растет, причем не только со стороны небольших компаний, но и со стороны собственников просторных помещений, нуждающихся в особом уходе – спортивных и концертных залов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров. Кроме того, к услугам клининговых фирм прибегают и частные лица, заказывающие уборку своих квартир и домов.

Клининг подразделяется на четыре сектора: промышленный, торговый, офисный и бытовой. Самой высокой популярностью услуги клининговых фирм пользуются со стороны владельцев торговых заведений. В настоящее время на российском рынке действует свыше тысячи клининговых фирм. Однако крупных игроков, добившихся настоящего успеха, среди них не слишком много. Ведь для завоевания доверия клиентов мало приобрести оборудование, принять на работу низкооплачиваемых сотрудников и разместить рекламу в средствах массовой информации.

Чтобы среди огромного количества предложений выбрать клининговую фирму, такую, как клининговая компания Fast Clean, с которой можно сотрудничать на выгодных условиях в течение долгого времени, необходимо учитывать следующие критерии: