Кому доверить временное хранение вещей в Москве

Почти всем людям время от времени приходится сталкиваться с необходимостью сдать свои вещи на временное хранение. Более всего данная услуга востребована со стороны жителей крупных городов, где условия проживания и ведения бизнеса изменяются очень часто.

Завершение сезона, проведение ремонта в жилом или офисном помещении, быстрое расширение ассортимента торгового заведения – это лишь некоторые ситуации, в которых возникает необходимость воспользоваться улугами склада индивидуального хранения в Москве https://www.safe-box.ru/. Чтобы решить эту проблему, нужно руководствоваться несколькими главными критериями, описанными ниже.

Выбор склада

Существует несколько разновидностей складов, различающихся функциями и площадью, со своими плюсами и минусами.

Традиционный склад, как правило, занимает обычное помещение, не пригодное для использования в качестве офиса или жилья. Как правило, это находящиеся вдали от города сооружения, сходные с заводами. Данный вариант походит только фирмам, хранящим крупные партии товара. При этом для подбора хорошего склада необходимо принимать во внимание целый ряд факторов, оказывающих влияние на удобство его использования и сохранность вещей, включая пожарную безопасность, отсутствие грызунов и вредных насекомых, охрану, влажность. Поэтому перед принятием решения об аренде следует затратить немалое время на оценку всех плюсов и минусов помещения.

Отдельное помещение в бизнес-центре. Достоинства данного варианта заключаются в наличии возможности обустроить поблизости офис для работников, отопления, охраны и даже подключения к глобальной сети. Минус этого решения заключается в высокой стоимости аренды.

Склад контейнерного типа. Это один из наиболее привлекательных вариантов для фирм всех размеров и физлиц, нуждающихся в обеспечении надежного хранения своих вещей. Такой склад состоит из больших морских контейнеров, рассчитанных на транспортировку разнообразных грузов и обладающих чрезвычайно высокими характеристиками прочности, стойкости к влиянию внешних факторов и надежности. Главное преимущество этого решения заключается в наличии возможности подобрать наиболее подходящий для себя тип хранения и оплачивать только нужные услуги. Одним нужен маленький контейнер, другим, напротив – большой, третьи нуждаются в морозильном контейнере, четвертые – в отапливаемом контейнере с электричеством. Все эти запросы могут быть легко удовлетворены. Обычно фирмы, предоставляющие их в аренду, располагаются в пределах города, так что нужно только выбрать самый удобный и близкий вариант. Помимо этого, минимальная продолжительность срока их аренды, как правило, составляет тридцать дней, так что подписание договора на долгий срок не требуется. В то же время надо учитывать высокую вероятность того, что у клиента возникнет желание продлить срок аренды контейнера из-за присущих ей привлекательных условий и невысокой стоимости.

Выбор фирмы

Помимо типа хранения вещей и используемого в этих целях типа склада, большое значение имеет выбор фирмы, предоставляющей данные услуги. В число важнейших критериев, которые необходимо принимать во внимание при выборе фирмы, сдающей в аренду склад, входят ее репутация, продолжительность работы, число оказываемых услуг и др. Но самый важный критерий среди них – отношение фирмы к своим клиентам. Это относится не только и не столько к проявлению вежливости со стороны менеджера, сколько к способности учитывать пожелания клиента, быстроте решения любого появляющегося вопроса (о погрузке, перевозке и т. д.) и к неукоснительному выполнению даже малозначительного поручения. Если персонал фирмы на самом деле желает оказать помощь, а не просто заработать деньги, это свидетельствует в пользу грамотной организации бизнес-процессов и служит гарантией высококачественного обслуживания. Хорошим примером качественных услуг хранения личных вещей в Москве является компания https://www.safe-box.ru/.

Стоимость обслуживания

Один из главных факторов при выборе места, где будут храниться вещи, – стоимость данных услуг. Вне зависимости от того, какой тип склада арендуется – традиционный, контейнерный или отдельное помещение в бизнес-центре, – на цену оказывают влияние площадь, местонахождение и благоустроенность склада. Среднемесячная стоимость аренды 1 кв. м в пределах Москвы составляет от пятисот до тысячи рублей. Из этого следует, что самый дешевый вариант площадью 3 кв. м (его удастся отыскать лишь на одном из контейнерных складов) обойдется в две-три тысячи рублей в месяц, а более просторный вариант, к примеру, в 5–9 кв. м, – в четыре-восемь тысяч рублей в месяц.

Какой бы вариант из описанных выше не был выбран, важно найти подходящее место для решения своих проблем в кратчайшие сроки и с минимальными расходами. Для этого следует обратиться в ту фирму, которая предлагает наиболее выгодные условия по приемлемой стоимости.