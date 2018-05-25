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Москва, 25.05.2018

«Лукойл» и «Газпром» планируют объединить усилия по нефтедобыче

«Expert Online» 2018

«Лукойл» и «Газпром» планируют создать совместное предприятие для разработки Лаявожского и Ванейвисского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО), сообщают «Ведомости».

Ожидается, что соглашение будет подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Да, планируется в 13.15 подписание по созданию СП, где-то около 300 млрд кубометров запасов углеводородов», -  цитирует  издание Алекперова, который добавил, что энергетические компании обратили внимание на Лаявожское и Ванейвисское месторождения с общим объемом запасов углеводородов в соответствии со словами президента "Лукойла"  порядка 300 млрд кубометров.

Напомним,  в июне 2016 г. «Газпром» выиграл лицензии на оба месторождения. Компания тогда предложила за них 23,3 млрд руб. при стартовом платеже 8 млрд. В аукционе участвовал также «Лукойл». Однако основная борьба развернулась между «Газпромом» и «Роснефтью».

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