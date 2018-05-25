«Лукойл» и «Газпром» планируют объединить усилия по нефтедобыче

«Лукойл» и «Газпром» планируют создать совместное предприятие для разработки Лаявожского и Ванейвисского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО), сообщают «Ведомости».

Ожидается, что соглашение будет подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Да, планируется в 13.15 подписание по созданию СП, где-то около 300 млрд кубометров запасов углеводородов», - цитирует издание Алекперова, который добавил, что энергетические компании обратили внимание на Лаявожское и Ванейвисское месторождения с общим объемом запасов углеводородов в соответствии со словами президента "Лукойла" порядка 300 млрд кубометров.

Напомним, в июне 2016 г. «Газпром» выиграл лицензии на оба месторождения. Компания тогда предложила за них 23,3 млрд руб. при стартовом платеже 8 млрд. В аукционе участвовал также «Лукойл». Однако основная борьба развернулась между «Газпромом» и «Роснефтью».