Остеохондроз: особенности, симптомы и способы лечения заболевания

Остеохондроз – это болезнь, поражающая межпозвоночные диски, вызывая в них деструктивные изменения и нарушение функций. Новейшие медицинские исследования показывают, что остеохондроз диагностируется у 50-90% всех пациентов. Пугает ранний возраст проявления болезни – первые симптомы наблюдаются в 30-35 лет.

Почему возникает остеохондроз?

В зону риска попадают люди, которые избыточно и неравномерно нагружают позвоночник. Этому способствуют безобидные бытовые привычки – ношение тяжелой сумки на плече или «скрюченная» поза во время сна. Ощутимый вклад вносит также отсутствие физической активности и нарушения кровообращения различных этиологий. Заболевание вне зависимости от стадии и симптоматики поддается лечению. Но прежде, чем начать лечение остеохондроза в Москве, вы можете ознакомится с кратким описанием течения болезни.

Классификация остеохондрозов:

Выделяют 4 стадии при заболевании остеохондроза.

При 1 стадии наблюдаются патологические изменения в ядре межпозвоночных дисках, способствующие их обезвоживанию и появлению трещин фиброзного кольца. Обычно выраженных симптомов на данной стадии не обнаруживается;

На 2 стадии деградация межпозвоночных дисков приводит к значительному уменьшению расстояний между позвонками, что проявляется в появлении болевых ощущений при некоторых видах движения;

3 стадия проявляется проявлением протрузий межпозвонковых дисков. Симптоматически это проявляется в кратковременном онемении конечностей, отчетливой боли, локализующейся по месту паталогических изменений (шея, поясница, крестцовый отдел);

На 4 стадии происходит возникновение остеофитов (наростов костной ткани), которые компенсируют изменения в позвоночнике. Данные изменения могут сопровождаться защемлениями нервов.

Симптоматика при остеохондрозе

Основные симптомы, которые выделяют при диагностике:

Отчетливые болевые ощущения в области спины и шеи;

Потери чувствительности рук и ног;

Головные боли, головокружения;

Боли в грудной клетке.

Данный перечень является примерным, точный диагноз возможно установить только после завершения полного обследования.

Терапия при остеохондрозе

Лечение остеохондроза разнонаправленное и подразделяется на несколько этапов.

Терапия лекарственными препаратами. Применяются в основном для устранения болевых ощущений (Ибупрофен, Напроксен, Реоприн), для улучшения кровоснабжения тканей (Теоникол) и для регенерации тканей (Афлутоп, Пиаскледин).

Лечебная физкультура. Обеспечивается укрепление мышц, поддерживающих позвоночник, за счет чего снимается нагрузка с пораженных остеохондрозом межпозвоночных дисков.

Лечебный массаж. Достигается улучшение кровоснабжения для ускорения регенерации пораженных дисков.

Статья новсит исключительно ознакомительный характер. Для постановки диагноза и выбора курса лечения необходима консультация врача.