Премьер Украины рассказал, с чем можно сравнить «Северный поток-2»

Владимир Гройсман – глава Кабмина Украины – обвинил Россию в том, что она использует газ как оружие против «незалежной» и Евросоюза. При этом он сравнил газопровод «Северный поток-2» с «новым гибридным оружием».

Об этом он заявил на энергетической конференции, которая проходит сейчас в Брюсселе, передаёт РИА Новости.

При этом Гройсман призвал лидеров европейских стран остановить «Северный поток-2».

«В противном случае это приведёт к фатальным, непоправимым для Европы последствиям», – резюмировал премьер-министр Украины.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ, глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер заявил, что надеется на то, что Евросоюз сможет противостоять США и защитит «Северный поток-2». По его мнению, США дают новые примеры ловкости и маневрирования.

«Но их действия не останутся без ответа. Надеюсь, ЕС найдёт в себе силы сохранять свою приверженность этому проекту и не будет следовать линии Америки», – сказал Шрёдер, выступая на бизнес-завтраке в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).