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Москва, 25.05.2018

Путин прокомментировал антироссийские санкции США

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал антироссийские санкции США.

По его мнению, говоря об американских ограничительных мерах, необходимо договариваться с Вашингтоном о единых правилах поведения, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что такое поведение США разрушает существующий миропорядок.

«Договариваться - это чрезвычайно важно, потому что это как раз и есть то, что лежит в основе нашего сегодняшнего обсуждения – доверие. Либо оно есть, либо нет, и если его нет, то тогда ничего хорошего вообще не получится», – резюмировал Путин, добавив, что когда кроме элемента силы в международных делах ничего не останется, это может привести к трагедии.

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