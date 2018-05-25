Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал антироссийские санкции США.

По его мнению, говоря об американских ограничительных мерах, необходимо договариваться с Вашингтоном о единых правилах поведения, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что такое поведение США разрушает существующий миропорядок.

«Договариваться - это чрезвычайно важно, потому что это как раз и есть то, что лежит в основе нашего сегодняшнего обсуждения – доверие. Либо оно есть, либо нет, и если его нет, то тогда ничего хорошего вообще не получится», – резюмировал Путин, добавив, что когда кроме элемента силы в международных делах ничего не останется, это может привести к трагедии.