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Москва, 25.05.2018

Путин сделал предложение европейским компаниям по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2018 заявил, что Россия готова расширить состав участников проекта «Северный поток — 2» за счет европейских компаний, сообщает RNS.

«Французская компания Engie, по-моему, участвует в ‘’Северном потоке — 2’’. Мы будем приветствовать и других участников, в том числе в лице Total. Можем расширить этот список за счет других европейских компаний, потому что этот проект действительно общеевропейский», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что российские власти в курсе, что против данного проекта идет борьба, которая продиктована «соображениями конкуренции». В частности, США хотят поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ). Кроме того, добавил Путин, здесь присутствуют и вопросы геополитического характера, включая вопрос транзита газа через Украину.

Однако, как подчеркнул глава государства, Россия не собирается закрывать транзит через Украину. "Если он будет экономически целесообразным. Мы готовы к этим переговорам с нашими украинскими партнерами», добавил Путин.

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