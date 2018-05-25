Путин заявил о предстоящей налоговой реформе

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, что в настоящее время власти страны готовят некоторые изменения в налоговый режим.

При этом он подчеркнул, что после их внесения налоговые условия будут зафиксированы на ближайшие шесть лет.

Об этом президент рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаёт РИА Новости.

По словам главы российского государства, бизнес может быть уверен в том, что налоговые условия будут соблюдаться.

Напомним, ПМЭФ в этом году традиционно проходит в Северной столице с 24 по 26 мая.