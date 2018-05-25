Россия превращает золото в рубли

В апреле 2018 года Центральный банк России купил 2,3 млн унций золота, или около 71,54 тонны, сообщили «Вести.Экономика». Как напоминает издание, в 2015 году ЦБ РФ купил 208 тонн золота, в 2016 году — еще 199 тонн и еще 224 тонны в 2017 году. Таким образом, в период с июня 2014 года по апрель 2018 года Россия нарастила золотые запасы на 26,7 млн унций, или 830 тонн.

При этом за период с 2009 года наша страна купила даже больше золота, чем известный своей активностью на этом рынке Китай — порядка 1100 тонн. С марта 2016-го по май 2017-го Китай добавил 45 тонн золота, а Россия - 246 тонн, то есть на 447% больше.

Значительную часть золота Банк России скупает у российских золотодобытчиков, то есть, по сути, превращает рубли в золото, отмечают «Вести». Сейчас по объему золотых резервов наша страна вошла в пятерку лидеров в мире.

От золотого стандарта мир давно ушел, напоминает финансовый консультант TeleTradе Жанна Кулакова, так что в современной финансовой системе золото выступает в основном инвестиционным активом. Как на уровне государств, которые формируют резервы в виде золота, так и на уровне частных инвесторов, начиная от крупных фондов заканчивая мелкими спекулянтами. И по большому счету роль золота здесь сводится к зарабатыванию денег либо обеспечению подушки безопасности «на черный день».

Но на уровне государства наличие значительных резервов может повысить кредитный рейтинг страны и снизить стоимость заимствований, указывает эксперт. Кроме того, правительства за счет золотых резервов могут покрывать дефицит бюджета, платить по долгам или, к примеру, финансировать какие-нибудь важные проекты. Впрочем, и здесь можно обойтись и обычными деньгами, поэтому, учитывая конечность мировых запасов золота, многие предпочитают приберечь металл на будущее.

Особенность золота в том, указывает Жанна Кулакова, что это материальный актив, запасы которого на планете ограничены, а сфера применения довольно широкая. Золото не может полностью обесцениться ни при каких условиях, в отличие от денег или, к примеру, ценных бумаг. Поэтому благородный металл считается инструментом защиты от кризисов. В полной мере возможности золота могут проявиться в периоды масштабных мировых кризисов, сопровождающихся обесцениванием валют. Будь то экономическая катастрофа или геополитическая, наиболее платежеспособными могут оказаться страны, имеющие значительный золотой запас.

Золотые запасы государства сейчас в большей степени играют роль политической страховки от всевозможных осложнений в отношениях с партнерами и соседями, чем имеют весомое значение для подъема экономической системы, соглашается старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Накопление ЗВР в ряде случаев может означать, что государство готовится к потенциальным проблемам, провалу ВВП или иным осложнениям и потому создает подушку безопасности.

На текущий момент нет какого-то порогового значения золотых резервов, за которым начинается, скажем, взлет экономики и благосостояния населения, указывает эксперт. Золото само по себе доходности не производит и этим проигрывает другим инвестиционным инструментам. Однако во многих случаях действительно золото играет роль страховки в инвестициях и уравновешивает риски в портфелях на глобальном уровне. России это вполне на руку в текущей ситуации.