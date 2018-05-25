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Москва, 25.05.2018

Шредер сделал заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018
  • Шредер сделал заявление по «Северному потоку-2»
Сергей Савостьянов/ТАСС

Экс-канцлер Германии, глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер надеется, что Евросоюз сможет противостоять США и защитит "Северный поток — 2". Об этом сообщает ТАСС.

"США дают нам новые примеры ловкости и маневрирования, но их действия не останутся без ответа. Надеюсь, ЕС найдет в себе силы сохранять свою приверженного этому проекту и не будет следовать линии Америки", — заявил Шрёдер, выступая на бизнес-завтраке в ходе ПМЭФ.

Он также заявил, что сопротивление "Северному потоку — 2" связано с экономическими интересами конкурентов, в том числе США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о задаче не допустить поставок газа в Европу через «Северный поток-2». 

По утверждению главы американской дипломатии, ЕС практически не может противодействовать Москве из-за зависимости от поставок энергоресурсов, и США видят свою задачу в том, чтобы предоставить странам Старого света другие источники газа, в том числе через Кавказ.

«Мы обязаны продолжать оказывать давление, чтобы "Северный поток-2" не был запущен. Мы не можем допустить еще большую зависимость ЕС от российского газа. Мы должны не допустить вариант, когда Россия сможет достичь своих целей благодаря этой зависимости», — заявил Помпео.

В свою очередь подчиненная Помпео, заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила на прошой неделе,чтогазопровод "Северный поток-2" рискует попасть под санкции США.

Дипломат отметила, что Соединенные Штаты выступают против газопровода «Северный поток 2», потому что это может увеличить «пагубное влияние России» в Европе.

«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», - подчеркнула она.

По информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп предлагал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в ходе недавней встречи в Вашингтоне отказаться от "Северного потока-2" взамен на отказ американских властей вводить пошлины на продукцию ЕС.

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