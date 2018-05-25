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Москва, 25.05.2018

США готовит новые санкции против КНДР

«Expert Online» 2018

Уже в начале следующей недели администрация президента США может объявить о введении новых ограничительных мер против КНДР, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Белом доме.

Меры уже обсудили на заседании Совета национальной безопасности. Издание сообщает, что речь идет о «десятках новых санкций».

Ранее президент США Дональд Трамп отменил, намеченный на  12 июня в Сингапуре саммит, сообщив об этом лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в письме. Трамп объяснил свое решение недавними «враждебными» высказываниями Пхеньяна,  подчеркнув, что не считает целесообразным проведение запланированных переговоров.

Американский лидер подчеркнул, что саммит отменяется, при этом Трамп не исключил возможность встречи с Ким Чен Ыном в будущем.

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