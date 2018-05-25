Суд обязал Samsung выплатить Apple 539 млн долларов

Суд в Калифорнии обязал компанию Samsung выплатить Apple 539 млн долл. за нарушение авторских прав.

Суд присяжных пришел к заключению, что Samsung нарушила сразу три патента, которые касаются дизайна смартфонов, а также два патента, связанных с технологическими функциями устройств. При этом Apple пыталась добиться от Samsunga выплаты миллиарда долларов, передаёт Bloomberg.

Любопытно, что это разбирательство началось уже в далеком 2011 году. Тогда компания Apple обвинила Samsung в незаконном использовании технологий из iPhone в устройствах Galaxy.

При этом производители «яблочных» гаджетов в своём заявлении в рамках дела сообщили, что спор с южнокорейской корпораций касается не только денег.

«Мы искренне верим в ценность дизайна, поэтому наша команда постоянно работает над созданием инновационных продуктов, которые приносят радость клиентам», — говорится в заявлении Apple.

В свою очередь в Samsung уже заявили, что собираются обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что в компании Samsung высмеяли Apple, выпустив рекламный ролик, в котором сравнивает свой флагман Galaxy S9 с iPhone 6, вышедший на рынке ещё в 2014 году.