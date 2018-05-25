Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила на ПМЭФ-2018

Проблемы продолжительности жизни и активного долголетия россиян стали главной темой «круглого стола» «Экология жизни: медицина, наука, инновации», который начал работу 25 мая на площадке «Территории инноваций» Петербургского экономического форума. «Круглый стол» был организован корпорацией «RHANA», в рамках проекта перекрестного года Россия – Япония – «Культура жить. Активное долголетие». В работе «круглого стола» приняла участие Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

В своём выступлении Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача увеличить к 2024 года ожидаемую продолжительность жизни населения России до 78 лет, а к 2030 году-до 80 лет, при этом ожидаемая продолжительность здоровой жизни должна достичь 67 лет к 2024 году. Повестка «круглого стола» полностью соответствует ключевым задачам и приоритетам, сформулированным в Указе Президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

«Решению вопросов обеспечения активного долголетия отвечает в целом проект "Культура жить. Активное долголетие", предложенный RHANA и ее президентом Екатериной Дибровой. Именно поэтому мы решили не только информационно поддержать Проект, но и принять в нем активное участие» – отметила Москалькова.

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации является одним из ключевых органов государственной власти России, главной задачей которого является защита прав и свобод человека. Главное право человека – это право на жизнь, на долгую, достойную и счастливую жизнь. Поэтому проект «Культура жить. Активное долголетие», направленный на развитие инновационных подходов к обеспечению права на жизнь и на качественную медицинскую помощь, реализуемый общественными и деловыми кругами России и Японии при поддержке Правительства Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в РФ имеет принципиальное значение для развития гарантий прав человека. Татьяна Москалькова считает крайне важным, что «круглый стол» проходит в рамках официальной программы ПМЭФ-2018, крупнейшей международной площадки для обсуждения перспектив экономического и социального развития России.

Татьяна Москалькова отметила, что 26 мая Президент России Владимир Путин и Премьер Министр Японии Синдзо Абэ официально откроют перекрестный год «Россия-Япония». Однако совместные мероприятия начались задолго до официального открытия: сегодняшний «круглый стол» стал логичным продолжением российско-японского Форума, состоявшегося в Общественной палате 28 февраля 2018 года и должен конкретизировать результаты дискуссии, состоявшейся на Форуме.

Федеральный омбудсмен особо подчеркнула, что рассматривает данную дискуссионную площадку как хорошую возможность для диалога экспертного, предпринимательского сообщества и власти, определения приоритетов, поиска взаимных интересов, обретения надежных партнеров в первую очередь в области здравоохранения и медицинской промышленности, включая такую перспективную область как биофармацевтика». Она подчеркнула, что в решении вопросов, связанных с активным долголетием, нам представляется интересным опыт Японии, которая устойчиво занимает одно из первых мест в мире по ожидаемой продолжительности жизни.

«Конечно, Япония уже сейчас имеет более высокие показатели продолжительности жизни, но я уверена, что при эффективном объединении наших усилий мы сможем достичь лучших результатов и по количественным, и по качественным показателям жизни населения. Это является главной целью и государственных органов, и общественных организаций, и каждого человека» - считает Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации выразила уверенность, что результаты работы «круглого стола» станут определённым вкладом в решение задач, стоящих перед Россией, как и всем международным сообществом.

В ходе работы «круглого стола» ведущие специалисты в области обеспечения активного долголетия из России и Японии обменялись лучшими практиками, выступили с докладами о своих научных разработках в этой области.

Татьяна Москалькова и другие участники «круглого стола» согласились с проектом резолюции, в котором, в частности, предлагается проработать вопрос о создании Экспертного совета по биофармацевтике при Совете Федерации Федерального Собрания, провести обсуждение вопроса о развитии биофармацевтической промышленности и расширении практики использования биофармацевтических препаратов на заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, а также обратиться в Министерство здравоохранения России с инициативой о более широком использовании биоф рмацевтических препаратов в медицинской практике, включении их в клинические рекомендации и протоколы лечения, а также в систему государственного медицинского страхования (ОМС).

Кроме этого предлагается активно использовать потенциал Международного медицинского кластера Сколково и других аналогичных центров для налаживания практического взаимодействия с другими странами и международным экспертным сообществом.

Проект «Культура жить. Активное долголетие», призван объединить достижения медицины, науки и искусства России и Японии. Он реализуется при поддержке Министерства Культуры, Комитета общественных связей города Москвы, Посольства Японии, Российской академии естественных наук (РАЕН). Проект продлится весь 2018 год, и помимо «круглых столов» и конференций в Москве и Санкт-Петербурге объединит множество других культурных и научных мероприятий в крупнейших городах страны наиболее крупным из которых в ближайшее время будет ВЭФ-2018 (Сентябрь 2018 года, Владивосток).