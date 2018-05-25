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Москва, 25.05.2018

Задержан глава МЧС Кемерово по делу о пожаре в «Зимней вишне»

«Expert Online» 2018

Как сообщила официальный представитель  следственного комитета РФ Светлана Петренко, ведомство возбудило дело против начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григория Терентьева. Чиновники задержаны, их  подозревают в халатности и растрате. Ожидается, что им будут предъявлены обвинения в самое ближайшее время.

Как уточнила Петренко, по делу проходят еще несколько человек. Задержанные не проводили проверку ТЦ «Зимняя вишня» на предмет пожарной безопасности, начиная с 2017 года  и не планировали подобные действия в ближайшее время. Также выявлена причастность Мамонтова и других лиц к растрате средств регионального МЧС на сумму около двух миллионов рублей.

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