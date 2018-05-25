Задержан глава МЧС Кемерово по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Как сообщила официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко, ведомство возбудило дело против начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григория Терентьева. Чиновники задержаны, их подозревают в халатности и растрате. Ожидается, что им будут предъявлены обвинения в самое ближайшее время.

Как уточнила Петренко, по делу проходят еще несколько человек. Задержанные не проводили проверку ТЦ «Зимняя вишня» на предмет пожарной безопасности, начиная с 2017 года и не планировали подобные действия в ближайшее время. Также выявлена причастность Мамонтова и других лиц к растрате средств регионального МЧС на сумму около двух миллионов рублей.