Покер: с чего начать и как обучиться игре

Российское законодательство относит покер к азартным играм, вследствие чего вебсайты для онлайн-покера на территории РФ заблокированы, а казино действуют лишь в нескольких игровых зонах.

Однако законодательного запрета на игру частных лиц в покер в России нет. Ниже приведен ряд советов для тех, кто желает освоить эту игру.

Первым делом надо подумать о целесообразности обучения. Хотя покер захватывает и требует интеллектуальных усилий, все же он является азартной игрой. Это увлечение подходит не для всех, а людям, страдающим игровой зависимостью (лудоманией), его следует избегать. В то же время для некоторых покер может стать неплохим хобби, помогающим скоротать время в компании друзей или сидя за компьютером при игре через интернет. В последнее время модным стал покерный туризм, то есть туристические поездки в экзотические места, где проводятся турниры.

Новичкам лучше начинать с игры в онлайне, а перед этим следует пройти обучение в школе Покер Хаус. Следует учесть, что получить доступ к обучению могут только лица старше 18 лет. Поиск наиболее подходящего вебсайта для россиян в настоящее время затруднен из-за блокировок, налагаемых Роскомнадзором. Почти все крупные покерные онлайн-ресурсы предлагают посетителям воспользоваться программой-клиентом – после ее скачивания необходимость в обходе блокировок отпадет. Лучше всего выбирать крупные вебсайты, поскольку на них постоянно присутствует много посетителей и имеется возможность выбора игры с приемлемым уровнем ставок. Помимо этого, на таких вебсайтах риск стать жертвой мошенников сведен к минимуму, а ввод-вывод денежных средств производится очень просто. Хорошим примером может послужить сайт школы покера PokerHouse.

Перед тем как приступать к изучению правил, нужно определиться с видом покера, в который вы собираетесь играть. Число этих видов довольно велико – оно исчисляется десятками. Однако на телевидении показывают лишь один вид – безлимитный техасский холдем. Проще всего начать с него. Правила игры описаны на тысячах вебсайтов. При этом надо учитывать, что правила легче всего осваиваются на практике, и тратить чересчур много времени на ознакомление с теорией нецелесообразно.

Чтобы научиться выигрывать, нужно найти обучающие материалы. Для этого надо хотя бы поверхностно владеть специальной терминологией и английским. Существуют платные обучающие онлайн-ресурсы. Вместо самостоятельного обучения можно воспользоваться услугами одной из множества покерных интернет-школ, которые помогут выбрать тренера и обучающую программу. Однако здесь важно сразу определить уровень мастерства преподавателя, а новичку это сделать непросто.

Онлайн-покер нередко вызывает сложности с социализацией, поскольку игроки подолгу сидят в одиночестве перед компьютерным монитором. По этой причине любители покера зачастую находят собеседников на специализированных вебсайтах и интернет-форумах, в социальных сетях и чатах. Общение с покерными собеседниками способствует более быстрому повышению уровня своего мастерства. Важно также убедить своих близких в том, что вы не страдаете игровой зависимостью и не намерены ставить на кон все свое имущество.

Необходимо критично относиться к легендам и мифам. Большая часть покерных мифов не соответствует действительности. Наиболее популярное заблуждение состоит в том, что для достижения успеха в покере самое важное – умение разгадывать намерения соперника и блефовать. Хотя блеф представляет собой немаловажную составляющую игры, его значение преувеличено кинематографистами. На самом деле основой успеха в покере является умелое использование теории вероятностей. Причем основами покерной математики без труда могут овладеть даже те, кто плохо разбирается в цифрах.

Многим онлайн-покер не подходит, поскольку он не несет радости, романтики, разнообразия. В таком случае надо попробовать сыграть вживую. В России такая возможность предоставляется в игровых зонах, но большинство игроков отдает предпочтение поездкам в столицу Белоруссии, на Северный Кипр или в центральноевропейские страны. Хотя для этого придется понести немалые затраты, полученное удовольствие того стоит. Если же финансовые возможности не позволяют использовать данный вариант, то можно поиграть с друзьями в домашних условиях.

Необходимо как можно чаще играть и анализировать достигнутые результаты. Уровень мастерства напрямую зависит от количества сыгранных партий. Появление интернета способствовало быстрому развитию покера, поскольку он обеспечил возможность одновременной игры на нескольких столах. Подобно шахматам, главный метод улучшения своей игры состоит в разборе и анализе своих ошибок. Эта задача может решаться вручную или же с использованием специализированного программного обеспечения.

Нужно регулярно оценивать, не настало ли время для прекращения игры в покер. Это необходимо, если увлечение начало мешать семейной жизни или карьере. Кроме того, отказаться от покера необходимо после серии крупных проигрышей.