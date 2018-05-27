Игорь Сечин на ПМЭФ заявил о появлении «санкционной премии» в цене нефти

Рекордсменом по количеству подписанных на Петербургском международном экономическом форуме-2018 года соглашений традиционно стала «Роснефть». На полях прошедшего с 24 по 26 мая форума у компании было более 40 подписаний. Большая их часть касалась инновационной деятельности и технологий в области нефтедобычи, а также развития судостроительного комплекса «Звезда».

Целый ряд соглашений был направлен на сотрудничество с российскими регионами в области социального развития в рамках тех общегосударственных ориентиров, которые определил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

«Роснефть» также продолжила работу по развитию сотрудничества с зарубежными партнерами: компания подписала ряд соглашений с партнёрами из Нигерии и Ганы по взаимодействию в газовой сфере, а также были достигнуты договоренности с Правительством Курдского региона Республики Ирак по совместному развитию газового бизнеса в регионе.

В рамках форума также состоялась встреча Игоря Сечина и заместителя председателя КНР Ван Цишаня, на которой обсуждалось развитие сотрудничества Роснефти с китайскими партнерами.

Одним из самых ярких и значимых событий второго дня форума стала Энергетическая панель, на которой выступил с докладом глава «Роснефти» Игорь Сечин. Также в мероприятии приняли участие руководители крупнейших нефтегазовых компаний мира, в числе которых: главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли, главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци, президент ExxonMobil Production Company Нил Даффин, руководитель Glencore Айван Глазенберг, генеральный директор Total Патрик Пуянне, президент и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, глава Vitol Ян Тэйлор, председатель Совета директоров Essar Oil Тони Фонтейн, а также представители Trafigura, Gunvor, Marubeni, Mitsui, Petrochina, Hyundai, Siemens. Участниками дискуссии также стали министр энергетики России Александр Новак и глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Таким образом, энергетическая сессия «Роснефти» стала наиболее репрезентативной на форуме сточке зрения состава участников.

Главный акцент в своем выступлении Игорь Сечин сделал на рассмотрении рисков и новых возможностей на нефтяных рынках. По мнению Сечина, влияние политических решений на мировую экономику возросло многократно: «Общий объем углеводородов, подвергшийся односторонним ограничениям, составляет около трети мировых запасов (Иран, Венесуэла и российские нефтегазовые компании). Это своеобразный негативный рекорд – такого до сих пор не было в истории мирового рынка», — отметил он.

«Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене. Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», — сказал также глава «Роснефти».

Важной задачей мировой энергетической отрасли является повышение уровня ее инвестиционной привлекательности. Как заявил Игорь Сечин: «Мы видим многочисленные примеры снижения фискальной нагрузки на нефтегазовые компании в разных странах мира, что позволяет наиболее полно раскрыть их ресурсный и инвестиционный потенциал и, тем самым, стимулирует долгосрочный рост экономики. Нам необходимо находить устойчивые решения, которые, с учетом роста мировых цен на нефть и получения бюджетом дополнительных доходов, позволят создать нормальные стимулы для развития нефтепереработки и нефтегазохимии. Такие подходы мы начали прорабатывать с Правительством Российской Федерации».

«Я присоединюсь к тому, что было сказано в докладе Игоря Ивановича Сечина, когда он коснулся темы налогового законодательства, — заявил в своем выступлении на Энергетической панели министр энергетики РФ Александр Новак. — Важным элементом с точки зрения бизнеса и вложения инвестиций в долгосрочные и капиталоемкие проекты в нефтегазовой отрасли, в первую очередь, является стабильная и понятная налоговая политика»