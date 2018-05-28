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Москва, 28.05.2018

Курс доллара: сломлен последний барьер

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: сломлен последний барьер
DPA/TASS

Курс доллара закрепился в понедельник на самых высоких уровнях с декабря 2017 года на фоне падения цен на нефть, которое началось в пятницу и продолжилось в понедельник.  

Нефть снизилась почти на 5% после того, как Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы смягчить условия пакта о сокращении добычи, который поддерживал повышение цен на сырье многие месяцы.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на 8:43 мск понедельника опустилась до $75,2 за баррель. Нефть WTI с поставкой в июле подешевела до $66,25 за баррель.

Индекс доллара, который показывает стоимость доллара против корзины из шести валют, поднимался до 94.21 в пятницу, достигнув максимума 94.241, что является самым сильным уровнем с середины ноября. В понедельник курс американской валюты скорректировался – индекс доллара составил 93,88. Это произошло на фоне возвращения умеренного аппетита инвесторов к риску после того, как Дональд Трамп на выходных заявил о том, что саммит с Ким Чен Ыном еще возможен.

Рублю предстоит сложная неделя на фоне падения цен на нефть и завершения налогового периода. 

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск понедельника снизился на 4 копейки — до 62,25 рубля, курс евро вырос на 38 копеек — до 72,95 рубля.

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