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Москва, 29.05.2018

Евросоюз планирует выдать Украине финансовую помощь в размере миллиарда евро

«Expert Online» 2018

В ЕС планируют выделить новую макрофинансовую помощь Украине, общий объём которой составит около миллиарда евро.

При этом она выдана будет двумя траншами и рассчитана на 2,5 года, передаёт РИА Новости.

Согласно проекту об оказании этой финпомощи, который предложен на окончательное утверждение Совету ЕС и ЕП, вся сумма макрофинансовой помощи Евросоюза должна быть предоставлена «незалежной» в форме кредитов.

При этом Еврокомиссия должна быть уполномочена от имени ЕС занимать необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и передавать их в долг Украине.

Кроме того, отмечается, что кредиты должны иметь максимальный средний срок погашения в 15 лет.

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