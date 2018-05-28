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Москва, 28.05.2018

Китай предупреждает о последствиях несоблюдения СВПД

«Expert Online» 2018

Как заявил на пресс-конференции в понедельник помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй несоблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана отразится на экономическом сотрудничестве между соответствующими государствами. В этой связи Пекин выражает надежду, что работа по СВПД будет продолжена.

«Мы надеемся, что совместными усилиями можно надлежащим образом решить проблемы, связанные с иранской ядерной проблемой, мы также надеемся на продолжение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, в этой связи Китай поддерживает тесные контакты с европейскими странами и Россией», — подчеркнул Ханьхуэй, который предупреждает, что окончательный отказ от плана приведет к нарушению сбалансированного сотрудничества между странами участницами сделки.

«Мы надеемся на тесные консультации Китая и Ирана на основе соблюдения СВПД, дальнейшего развития сотрудничества между странами, а также между бизнес-кругами двух государств. Мы должны избегать нарушения или срыва реализации основных проектов по сотрудничеству двух сран», — подчеркнул дипломат.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по иранской ядерной программа, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения.

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