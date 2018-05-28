Летние концерты Хиблы Герзмава в Москве

25, 26 июня

25 и 26 июня в центре Москвы пройдут летние концерты Хиблы Герзмава. Вместе с джазовым трио Якова Окуня она представит зрителям уникальную программу "Классика в джазе". Оперная дива выступит на уютной сцене Конгресс Центра им. Г.В. Плеханова, расположенной в самом центре столицы (Стремянный пер., д. 28 стр. 2А).



Идея создания этой музыкальной программы принадлежит самой Хибле Герзмава. Программа, которую представит певица и джазовое трио Окуня, будет составлена из выдающихся примеров европейской музыкальной академической традиции, исполненных в стиле джаз. Слушателю представится возможность убедиться в том, насколько, по мнению музыкантов, близки друг другу эти два на первый взгляд непохожих друг на друга стиля - старый европейский академический и «легкомысленный» новый американский.



Сегодня Хибла Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в театре Коммунале во Флоренции, в Софийской опере, в Театро дель Лисеу в Барселоне и Палау де лес Артс Рейна София в Валенсии, в петербургском Мариинском театре и в токийском Бунка Кайкан. Хибла Герзмава — разносторонний человек, не боящийся рисковать и обожающий эксперименты. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает творческий поиск в этом жанре на одной сцене с такими музыкантами, как Денис Мацуев, Дебора Браун (США), Даниил Крамер, Андрей Иванов, Аркадий Шилклопер, Дмитрий Севастьянов.



В концертах 25 и 26 июня прозвучат знаменитые арии из опер, песни и романсы европейских и русских композиторов, адаптированные для исполнения джазовым фортепианным трио с голосом. Все аранжировки выполнены известным джазовым музыкантом, пианистом Яковом Окунем.