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Культура
Москва, 29.05.2018

Летние концерты Хиблы Герзмава в Москве

«Expert Online» 2018
  • Летние концерты Хиблы Герзмава в Москве
предоставлено пресс-службой

25, 26 июня

25 и 26 июня в центре Москвы пройдут летние концерты Хиблы Герзмава. Вместе с джазовым трио Якова Окуня она представит зрителям уникальную программу "Классика в джазе". Оперная дива выступит на уютной сцене Конгресс Центра им. Г.В. Плеханова, расположенной в самом центре столицы (Стремянный пер., д. 28 стр. 2А).

Идея создания этой музыкальной программы принадлежит самой Хибле Герзмава.  Программа, которую представит певица и джазовое трио Окуня, будет составлена из выдающихся примеров европейской музыкальной академической традиции, исполненных в стиле джаз. Слушателю представится возможность убедиться в том, насколько, по мнению музыкантов, близки друг другу эти два на первый взгляд непохожих друг на друга стиля - старый европейский академический  и «легкомысленный» новый американский. 

Сегодня Хибла Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в театре Коммунале во Флоренции, в Софийской опере, в Театро дель Лисеу в Барселоне и Палау де лес Артс Рейна София в Валенсии, в петербургском Мариинском театре и в токийском Бунка Кайкан. Хибла Герзмава — разносторонний человек, не боящийся рисковать и обожающий эксперименты. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает творческий поиск в этом жанре на одной сцене с такими музыкантами, как Денис Мацуев, Дебора Браун (США), Даниил Крамер, Андрей Иванов, Аркадий Шилклопер, Дмитрий Севастьянов.

В концертах 25 и 26 июня прозвучат знаменитые арии из опер, песни и романсы европейских и русских композиторов, адаптированные для исполнения джазовым фортепианным трио с голосом. Все аранжировки выполнены известным джазовым музыкантом, пианистом Яковом Окунем. 

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