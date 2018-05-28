LEXUS LC 500 СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ ТОП-5 АВТО

Флагманское купе Lexus LC 500 было признано лучшим в номинации «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет» по итогам голосования экспертного жюри, состоящего из авторитетных автомобильных журналистов и обозревателей.

Lexus LC 500 стал одним из самых мощных, смелых и совершенных автомобилей в модельной линейке бренда. В России купе LC 500 представлено в версии с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией в богато оснащенной комплектации Sport+.

Модель LC 500 символизирует амбиции Lexus как глобального бренда в премиум классе и призвана продемонстрировать смелый дизайн, вдохновляющие технологии и захватывающее управление. Роскошное купе обладает яркой индивидуальностью, реализованной в уникальной комбинации яркого дизайна, инноваций и удовольствия от вождения.

Роскошное купе LC – современная интерпретация лучших традиций автомобилей класса гран-туризмо, которые предназначены для дорог общего пользования, а не сугубо спортивных треков. Его управляемость, отзывчивость и комфорт были отточены на лучших полигонах по всему миру, чтобы предоставить владельцам потрясающие ощущения от вождения и ездовой комфорт.

Жюри премии «ТОП-5 АВТО» состоит из 50-ти авторитетных автомобильных журналистов. В конкурсе оценивались новые или существенно модернизированные автомобили, появившиеся на российском рынке в 2017 году, по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности.