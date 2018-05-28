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Москва, 28.05.2018

Нефть теряет в цене

«Expert Online» 2018

Цена на нефть начала неделю продолжением тенденции к неустойчивости, показав на этот раз отрицательную динамику.

Так, июльские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE на 8:43 по московскому времени подешевела до $75,2 за баррель.

Еще больше потеряла в цене нефть WTI с поставкой в июле. Ее цена составляет к данному моменту $66,25 за баррель.

Аналитики считают, что «черное золото» продолжает падение на новостях от стран-участниц ОПЕК+ о возможном увеличении добычи нефти уже в этом году. По мнению членов клуба, цель достигнута, - цена на нефть поднялись к уровню $80 за баррель, а излишек запасов практически сошел на нет.

Соответствующие коррективы будут обсуждаться в конце июня на встрече в Вене. По мнению экспертов, повышение добычи пока будет небольшим, чтобы не разбалансировать рынок.

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