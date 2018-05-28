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Москва, 28.05.2018

Польша просит у США военной защиты от России

«Expert Online» 2018

В Польше готовы выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США, сообщает издание Onet, ссылаясь на заявление Минобороны Польши, где также подтвердили подлинность документа «Предложение о постоянном присутствии США в Польше» .

В польском военном ведомстве сообщили, что предложения направлены администрации и Конгрессу США.

В документе говорится, что постоянное военное присутствие США в Польше поможет «сдерживать Россию, которая угрожает Европе».

В предложении особы  акцент делается на Стратегию национальной безопасности США, в которой Россия идентифицируется «как угроза для США и глобальной безопасности».

Главными доказательствами в документе выступают события 2008 года в Грузии и на Украине в 2014 году. «Вплоть до настоящего момента - это угроза международной стабильности и международному праву», - говорится в документе.

По мнению Варшавы, главное внимание военным силам США стоит уделить стокилометровому отрезку  польско-литовской границы, так называемому «коридору Сувалки», который является единственной сухопутной связью НАТО с прибалтийскими государствами. Как считает, польская сторона в случае «российского вторжения» Прибалтика может лишиться доступа к союзникам по НАТО.

Материалы, кроме этого, включают в себя планы по инфраструктуре расположения военных объектов США в Польше. Как утверждается, власти Польши хотят «сделать решение более рентабельным для правительства США и развеять опасения Конгресса насчет таких вложений».

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