Похоже, начинают сбываться чаяния Дональда Трампа, который требует с европейских партнеров по НАТО деньги за то, что Америка защищает Старый Свет от мифической угрозы со стороны России.

Пентагон сейчас как раз перебрасывает к границам России под прикрытием учений Atlantic Resolve, целью которых является отработка логистических действий в случае нападения на Европу, солдат и военную технику. Всего в ходе учений к западным границам РФ будет переброшено порядка 3,3 тыс. военнослужащих США и 650 единиц техники, в т.ч. 87 танков «Абрамс» и 18 САУ «Паладин». Войска перебрасываются в восточно-европейские страны, включая Польшу и страны Балтии.

Польша вместе с балтийскими государствами больше всех боится пресловутой российской угрозы. Варшава, пожалуй, чаще других выступает со всевозможными инициативами, касающимися обороны, и просто «бредит» войсками НАТО и в первую очередь американскими военнослужащими на своей территории на постоянной основе.

Сейчас поляки выступили с очередной военной инициативой. Для того, чтобы уговорить Пентагон создать на территории Польши хотя бы одну постоянную военную базу, Министерство обороны Польши, сообщает новостной портал Onet, готово заплатить Пентагону 2 млрд долларов. Можно предположить, что президент Трамп, большой любитель считать деньги, ухватится за эту идею. Еще меньше сомнений в том, что в этом его обеими руками поддержат американские генералы.

Польша, напомним, вступила в НАТО в 1999 году. К России поляки исторически относятся с подозрением, но их обычные подозрения переросли в нечто большее, смахивающее на паранойю, четыре года назад, после присоединения к России Крыма. По времени предложение МО Польши рассчитано идеально: сейчас проходят логистические учения, а в июне в Брюсселе состоится саммит Североатлантического альянса, на котором поляки надеются получить ответ.

Издание Politico прогнозирует, что идея Варшавы вызовет гнев Москвы. К ней наверняка скептически отнесутся и такие европейские страны, входящие в НАТО, но желающие улучшить отношения с Россией, как Италия и Германия.

«Это предложение отражает ясную и настоятельную необходимость размещения в Польше на постоянной основе бронетанковой дивизии войск США,- подчеркивается в заявлении МО Польши,- а также твердое намерение Польши оказать существенную поддержку в размере 1,5-2 млрд долларов для создания военной инфраструктуры и более гибкого перемещения американских сил».

В документе под названием «Предложение о постоянном военном присутствии США в Польше» также говорится, что Варшава «готова разделить бремя расходов на оборону и максимально снизить цену принятия решения правительством США, чтобы успокоить любые тревоги Конгресса в нынешний сложный бюджетный период».

Кстати, несмотря на сильнейшее давление Белого дома требование Трампа о доведении расходов членов НАТО на оборону до не менее 2% от ВВП пока особого отклика у союзников не находит. Большинство, включая ФРГ, как обычно, лишь вяло обещают постепенно повышать военные расходы. В этом отношении Польше есть чем «гордиться» - ее расходы на оборону с 2015 года не опускаются ниже 2%.

МО Польши предлагает заокеанским союзникам на выбор несколько мест для размещения будущей базы или, как говорится в документе, «баз», больниц, школ и даже тренажерных залов для американских военнослужащих.

Доминик Смиргала, работавший заместителем у бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича, при котором год назад и появилась впервые эта идея, рассказал Onet, что над предложением работала большая группа офицеров из МО Польши и действующих войск. Сейчас в Польше находятся силы НАТО, включая военных из США, но они размещены на территории этой восточноевропейской страны на ротационной основе и перемещаются между Польшей и тремя балтийскими странами.

С предложением о развертывании в Польше постоянных американских баз связан один любопытный нюанс, говорящий об отсутствии единства в высших эшелонах польской власти. В МО Польши подтвердили, что документ был сначала отправлен в Вашингтон и лишь после этого – в МИД Польши. Т.е. необходимые для таких действий консультации с польскими дипломатами были проведены уже после того, как предложение ушло за океан. Мало того – президент Польши Анджей Дуда, который согласно конституции страны является главнокомандующим польскими вооруженными силами, узнал о нем, судя по всему, одним из последних.

Последний факт, кстати, свидетельствует о нарастающих противоречиях в польских верхах. Дуда состоял до вступления в должность президента в правящей правой партии «Право и справедливость», но временами у него происходят столкновения с бывшими однопартийцами по вопросам внутренней политики. В частности, глава государства далеко не во всем согласен с реформой судебной власти, которая вызывает сильное недовольство Брюсселя.