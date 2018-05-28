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Москва, 28.05.2018

Правительство хочет повысить НДС до 20%

«Expert Online» 2018

Российское правительство при участии администрация президента обсуждают повышение НДС с 18 до 20%, сообщают «Ведомости», ссылаясь на трех федеральных чиновников.

Ожидается, что мера поможет собрать в бюджет дополнительные 2 трлн рублей. Средств не хватает на выполнение нового майского указа президента России Владимира Путина.

Как заявил собеседник издания, при этом  льготная ставка НДС в 10% также может быть отменена. Ее минфин предлагал заменить пособием.

Как сообщает издание, в общей сложности, что на новый указ необходимо найти 8 трлн руб. Ожидается, что 2 трлн руб.  позволят положить в казну меры по  повышению пенсионного возраста, 3 трлн руб. для финансирования инфраструктуры государство займет через временный фонд внутри бюджета и выпуск ОФЗ.

Еще 1 трлн руб.  в бюджет поступит от нового маневра по налогам в нефтяной отрасли, а именно одновременное снижение экспортной пошлины и при соразмерном повышении НДПИ. При этом, по словам собеседников «Ведомостей», эти решения еще могут быть пересмотрены.

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