Пробивающий стены: на вооружение армии России поступит уникальный «Бронебойщик»

До конца текущего года завершатся государственные испытания новейшей авиационной ракеты С-8 ОФП «Бронебойщик», который предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Об этом сообщил журналистам генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Да, мы хотим завершить и, собственно, начать поставлять в войска, если все будет удачно», — рассказал чиновник, который подчеркнул, что к данному моменту ракета полностью подтверждает свои характеристики.

«Бронебойщик» способен взрываться перед преградой, при ударе об нее и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Функции регулируются при помощи специальных настроек.

Помимо этого глава «Техмаша» рассказал о продвижении работы над системами дистанционного минирования «Земледелие» и тяжелой огнеметной системе «Тосочка». «В этом году должны завершить испытания предварительные. Такие сложнейшие системы за один день не делаются», — сказал он, рассказывая о «Земледелии».

Гендиректор концерна также сообщил, что «Тосочка» будет отличаться от системы «Солнцепек», не раскрывая при этом деталей.