Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.05.2018

Путин изменил состав Совета безопасности

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин изменил состав Совбеза страны. Соответствующий указ размещён на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, новым членом Совета безопасности стал глава МЧС Евгений Зинчев.

Кроме того, стало известно, что из Совбеза исключены бывший министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, а также вице-премьер Алексей Гордеев.

Наша справка

Совет безопасности Российской Федерации — конституционный совещательный орган при президенте РФ, осуществляющий подготовку решений главы государства по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.

Совбез обеспечивает условия для реализации президентом РФ его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета России, её независимости и государственной целостности.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара: эйфория подходит к концу
      Курс доллара: эйфория подходит к концу
    3. Гонка за благосклонностью Белого дома
      Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что его страна хочет быть «неформальным посредником», который разъяснит членам ЕС и белодомовским чиновникам позиции сторон по JCPOA.