Путин изменил состав Совета безопасности

Глава российского государства Владимир Путин изменил состав Совбеза страны. Соответствующий указ размещён на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, новым членом Совета безопасности стал глава МЧС Евгений Зинчев.

Кроме того, стало известно, что из Совбеза исключены бывший министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, а также вице-премьер Алексей Гордеев.

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Совет безопасности Российской Федерации — конституционный совещательный орган при президенте РФ, осуществляющий подготовку решений главы государства по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.

Совбез обеспечивает условия для реализации президентом РФ его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета России, её независимости и государственной целостности.