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Москва, 28.05.2018

«Роскосмос» ждут кадровые перестановки

«Expert Online» 2018

Как сообщил агентству «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли, в скором времени может покинуть свой пост первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов, который занимает данную должность с 2013 года.

Отставка ожидается после 6 июня текущего года. На эту дату назначен пилотируемый старт к МКС.

«Александр Иванов является одним из двух сопредседателей госкомиссии, его замена сейчас вызовет дополнительные проблемы», — уточнил источник агентства.

Также источник сообщил, что Дмитрий Рогозин, который возглавил корпорацию 24 мая,  может пригласить в руководящий состав «Роскосмоса» членов Военно-промышленной комиссии, с которыми работал в правительстве.

Как сообщали СМИ, должность первого заместителя главыгоскорпорации может получить Николай Севастьянов — генеральный конструктор компании «Газпром космические системы».

 

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