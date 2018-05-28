«Роскосмос» ждут кадровые перестановки

Как сообщил агентству «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли, в скором времени может покинуть свой пост первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов, который занимает данную должность с 2013 года.

Отставка ожидается после 6 июня текущего года. На эту дату назначен пилотируемый старт к МКС.

«Александр Иванов является одним из двух сопредседателей госкомиссии, его замена сейчас вызовет дополнительные проблемы», — уточнил источник агентства.

Также источник сообщил, что Дмитрий Рогозин, который возглавил корпорацию 24 мая, может пригласить в руководящий состав «Роскосмоса» членов Военно-промышленной комиссии, с которыми работал в правительстве.

Как сообщали СМИ, должность первого заместителя главыгоскорпорации может получить Николай Севастьянов — генеральный конструктор компании «Газпром космические системы».