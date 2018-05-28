Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать

Как рассказал глава группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров, освещая проект строительства терминала по перевалке зерна в Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме-2018, в российском порту Усть-Луга в ближайшее время заработают три терминала по перевалке и переработке зерновых культур, пищевых продуктов, сыпучих и генеральных грузов.

Как сообщает Sputniknewslv, в настоящий момент, когда Россия вышла на лидирующие позиции по экспорту зерна в мире, это особенно актуально. Уточняется, что терминал займет площадь более ста гектаров.

«Наша цель – все те грузы, которые сейчас есть на Прибалтике у Российской Федерации перенаправить в Усть-Лугу», — заявил Гончаров в ходе выступления.

Как отметил в свою очередь на форуме генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов, новый терминал России перетянет на себя все грузы у порта Лиепая. Данный порт за два первых месяца 2018 года перевалил около 710 тысяч тонн зерна, что составляет около половины всего объема обрабатываемых портом грузов.

Таким образом Россия полностью заберет из портов Прибалтики свои грузы. Как отмечает Sputniknewslv, данному шагу страну подтолкнула антироссийская политика правительств Литвы, Латвии и Эстонии.