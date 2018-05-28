Сим-сим открылся «Турецкому потоку» за миллиард долларов

Один млрд долларов в виде скидки на поставленный в 2015–2016 годах газ позволят урегулировать арбитражный спор «Газпрома» и турецкой компании Botas, сообщил «Коммерсантъ». Согласием на эту скидку российская компания снимает препятствия к согласию Анкары на вторую нитку газопровода «Турецкий поток».

Именно эта нитка является экспортной в Европу. «Газпрому» предстоит построить ее подводную часть трубы в экономической зоне и водах Турции, а затем наземную часть по ее территории в сторону Болгарии и Греции. Морская часть первой нитки уже построена и нужно активно прокладывать вторую, если компания хочет успеть сделать это к истечению контракта на транзит через Украину в конце 2019 года. Задержка означала бы и дорогостоящую оплату простоя судна-трубоукладчика.

По информации издания, скидка не коснется текущей цены, которая в третьем квартале должна превысить 260 долларов за тыс. кубометров и может продолжить расти, что способно вызвать новый спор между российской и турецкой сторонами.

Ситуация с «Турецким потоком» и выплатой задним числом скидки «Газпромом» — явный компромисс между сторонами, признает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Причём компромисс не только (и не столько) экономический, сколько политический. Для России «Турецкий поток» важен как проект поставок газа в Европу в обход Украины. С такой точки зрения есть политические плюсы сохранения зависимости европейцев от российского газа и снижения роли Киева в поставках.

Но надо понимать, что эти плюсы, добавляет аналитик, омрачаются экономическими минусами. «Турецкий поток» становится всё дороже. Изначально в «Южный поток» вложены были 17 млрд долларов. Затем, после отказа Евросоюза от него, при переориентации маршрута на «Турецкий поток» инвестированы ещё 6 млрд долларов. Нынешний миллиард ложится в плюс к этим затратам. Компромисс может быть прецедентом для турецкой стороны в дальнейшем требовании послаблений и скидок. В данном случае потенциальные потери или недополученный доход будут ещё более расти, уверен Марк Гойхман.

Сложившаяся ситуация – одно из доказательств того, что российская компания использует стоимость контрактного газа как один из важнейших рычагов в решении судьбы своих мегапроектов, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. При этом вариантов, похоже, у российского производителя газа не было, так как такой шаг на встречу открывает новое окно в Южную Европу. Другой вопрос — как повлияет это урегулирование конфликта на дальнейшую цену газа для Турции, ведь скидка «задним числом» не касается цены на газ, поставляемый в текущем году и на последующие. Ее пересмотр технически осуществить для турецкой стороны будет проблематично.

В такой ситуации, полагает аналитик, для потребителя цена за третий квартал уже может превысить более 260 долл. за тыс. куб. м, что является куда более высокой ценой, чем та, по которой газ поставляется в Европу. И учитывая, что по договору с «Газпромом» Botas может настаивать на пересмотре цены раз в три года и с учетом предоставленной скидки за предыдущие годы, турецкая сторона может вновь пойти в арбитраж и фактически чинить новые препятствия для российской трубы.

Поэтому, делает вывод Антонов, сейчас спешка с прокладкой второй нитки выглядит оправданной, но нельзя сказать, что такой шаг поможет осуществить задуманное полностью. Да, признает аналитик, «Газпром» будет продолжать прокладывать вторую нитку через море, но он по-прежнему серьёзно рискует крупными инвестициями, поскольку ЕС и страны, которые намерены закупать газ по новой ветке, полностью не огласили своей готовности к этому.

К тому же у «Турецкого потока-2» нет такого сильного союзника, как у «Северного потока-2» в лице Германии, здесь нельзя делать уверенных заключений о том, что у мегапроекта стоимостью 7 млрд евро более не возникнет проблем на пути на юго-восток ЕС, замечвет аналитик. Италия как конечный потребитель газа и Греция как принимающая сторона на границе ЕС не высказывались отрицательно о судьбе второй нитки. Но надо понимать, что это сильно зависимые экономики от центральной Европы, а ЕС в целом тоже сильно зависим от политики США, чьи намерения относительно экспансии российского газа в Европе известны всему миру.