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Москва, 29.05.2018

СМИ: Абрамович прибыл в Израиль для получения гражданства

«Expert Online» 2018

Роман Абрамович – российский бизнесмен – прибыл 28 мая на частном самолёте в Израиль, для прохождения процедуры получения израильского гражданства.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на местное издание Yedioth Ahronoth.

По данным другой израильской газеты Israel Hayom, Абрамович решился на иммиграцию после затруднений с получением визы Великобритании.

Кроме того, местные СМИ утверждают, что в настоящее время российский бизнесмен ведёт строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович – экс-глава Чукотки, вложивший в экономику Британии в тысячи раз больше, чем требуется для получения визы инвестора – не может эту самую визу продлить.

Согласно британским СМИ, Абрамовичу предлагают более подробно рассказать властям Великобритании о происхождении своего богатства.

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