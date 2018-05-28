У Путина может появиться новый советник

У главы российского государства Владимира Путина может появиться новый советник.

Речь идёт об одном из директоров Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрии Пескове, который в настоящее время в АСИ курирует подготовку кадров и работу над программой «Цифровая экономика», передаёт РБК.

Кроме того, в настоящее время Песков является координатором программы «Национальная технологическая инициатива», а также соруководителем группы «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика».

Отмечается, что в качестве советника президента РФ Песков будет курировать те же направления, что и в АСИ.

Пока в пресс-службе Агентства заявили, что не располагают информацией о назначении Пескова, и воздержались от комментариев.

Напомним, сейчас у президента РФ Владимира Путина девять советников. Однако глава государства пока еще не проводил переназначение своей администрации после выборов.